Балетът за деца "Хензел и Гретел" е най-новото заглавие в репертоара на Бургаската опера

Балетът за деца "Хензел и Гретел" с режисьор и хореограф Мария Табакова е най-новото заглавие в репертоара на Държавна опера - Бургас. Премиерата му пред публика ще бъде на 25 октомври, съобщиха от културната институция в крайморския град.



"Сцената на Държавна опера – Бургас ще се превърне във вълшебна гора, в която всичко е възможно – дърветата шепнат, курабийките танцуват, а доброто намира пътя към дома. Любимата приказка на поколения деца – „Хензел и Гретел“, оживява по нов, балетен начин – с музика, движение и много фантазия. За мен този спектакъл е като споделена мечта – да покажем на децата, че смелостта и любовта винаги побеждават страха“, коментира авторът на адаптацията, хореографията и режисурата Мария Табакова, цитирана от екипа на операта.

В главните роли ще се представят Франческо Русо и Шун Калафуне като Хензел, Даниела Туртуманова-Стоянова и Нанако Сато като Гретел, Полина Паша ще изиграе образа на Баба Яга, а Кирил Филипов ще е Злият котарак. В постановката ще участват още Лая Рамон, Рая Чакърова и артистите от балетната трупа на операта. Помощник-режисьори са Лина Пеева и Петър Тихолов, мултимедията е дело на Никола Пешев.

Проектът е реализиран с подкрепата на директора на операта проф. д-р Александър Текелиев. В основата му стои идеята класическата приказка да оживее чрез танц, музика и мултимедия.



Новата продукция е част от линията, която Бургаската опера следва в репертоара си, насочена към детската публика и съчетаваща балет с модерни сценични решения, допълват оттам.