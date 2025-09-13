Байер Леверкузен с девет души се наложи над Айнтрахт Франкфурт

Каспер Хюлманд дебютира с победа като треньор на Байер Леверкузен, след като футболистите му показаха характер и се наложиха с 3:1 в домакинството си на Айнтрахт (Франкфурт) от 3-ия кръг на Бундеслигата.

Испанецът Алехандро Грималдо имаше основна рола, след като на два пъти се разписа от преки свободни удари. Другото попадение бе дело на Патрик Шик, който реализира дузпа. Роберт Андрих и Игнасио Фернандес получиха червени картони, но това не помогна на Айнтрахт да се измъкне от поражението.

Гостите от Франкфурт стигнаха до гол в началото на второто полувреме, когато точен бе Джан Узун.





Срещи от третия кръг на футболното първенство на Германия: Байер Леверкузен – Айнтрахт Франкфурт – 3:1 днес: Фрайбург – Щутгарт Хайденхайм – Борусия Дортмунд Майнц 05- РБ Лайпциг Унион Берлин – Хофенхайм Волфсбург – Кьолн Байерн Мюнхен – Хамбургер неделя: Санкт Паули – Аугсбург Борусия Мьонхенгладбах – Вердер Бремен