Столичната община осигурява допълнителен градски транспорт за Задушница

Столичната община осигурява допълнителен градски транспорт за възпоменанието Задушница на 1 ноември, съобщиха от общинската администрация.

Ще бъдат пуснати временни трамвайни и автобусни линии с номера 7А, 18А, 79А, 86А и 90А, които ще обслужват маршрутите към гробищните паркове в столицата.

За улеснение на гражданите ще бъде позволено паркиране около Централните гробища, „Бакърена фабрика“ и „Малашевци“ – по определени улици в близост до входовете на парковете.

Мярката цели осигуряване на по-удобен достъп до гробищните паркове в деня на възпоменанието.

Цялата организация на движението може да намерите тук.