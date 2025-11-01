Столичната община осигурява допълнителен градски транспорт за Задушница

site.btaСтоличната община осигурява допълнителен градски транспорт за Задушница
Столичната община осигурява допълнителен градски транспорт за възпоменанието Задушница на 1 ноември, съобщиха от общинската администрация.
Ще бъдат пуснати временни трамвайни и автобусни линии с номера 7А, 18А, 79А, 86А и 90А, които ще обслужват маршрутите към гробищните паркове в столицата.
За улеснение на гражданите ще бъде позволено паркиране около Централните гробища, „Бакърена фабрика“ и „Малашевци“ – по определени улици в близост до входовете на парковете.
Мярката цели осигуряване на по-удобен достъп до гробищните паркове в деня на възпоменанието.
Цялата организация на движението може да намерите тук.
/БИ/
