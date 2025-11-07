Водата от новоизградената чешма на входа на парка „Кьошкове“ е годна за пиене, съобщиха от РЗИ в Шумен

Водата от новоизградената чешма на входа на парка „Кьошкове“, срещу пивоварната в града, наречена „Огледалната чешма“, е годна за пиене, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Шумен.

След извършеното пробонабиране на 3 ноември и проведени лабораторен контрол на водата от тази чешма се установи, че тя отговаря на нормативните изисквания по всички изследвани органолептични, физикохимични и микробиологични показатели, уточниха от РЗИ.

Получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местния водоизточник. Качествата на водата от него зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция), припомниха от Регионалната здравна инспекция.

Водата от възстановената чешма до бившето заведение „Лъвчето“ в лесопарк „Кьошковете“ в Шумен е годна за пиене, съобщиха също от РЗИ – Шумен в началото на септември.

Пет чешми са възстановени в Шумен по инициативата „Нов живот за старите чешми“ и по инициатива на доброволци.