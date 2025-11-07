Подробно търсене

Водата от новоизградената чешма на входа на парка „Кьошкове“ е годна за пиене, съобщиха от РЗИ в Шумен

Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов
Водата от новоизградената чешма на входа на парка „Кьошкове“ е годна за пиене, съобщиха от РЗИ в Шумен
Водата от новоизградената чешма на входа на парка „Кьошкове“ е годна за пиене, съобщиха от РЗИ в Шумен
Сграда на РЗИ - Шумен. Снимка: Кореспондент на БТА в Шумен Антоний Димов/Архив
Шумен ,  
07.11.2025 07:00
 (БТА)

Водата от новоизградената чешма на входа на парка „Кьошкове“, срещу пивоварната в града, наречена „Огледалната чешма“, е годна за пиене, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Шумен.

След извършеното пробонабиране на 3 ноември и проведени лабораторен контрол на водата от тази чешма се установи, че тя отговаря на нормативните изисквания по всички изследвани органолептични, физикохимични и микробиологични показатели, уточниха от РЗИ. 

Получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местния водоизточник. Качествата на водата от него зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция), припомниха от Регионалната здравна инспекция.

Водата от възстановената чешма до бившето заведение „Лъвчето“ в лесопарк „Кьошковете“ в Шумен е годна за пиене, съобщиха също от РЗИ – Шумен в началото на септември. 

Пет чешми са възстановени в Шумен по инициативата „Нов живот за старите чешми“ и по инициатива на доброволци.

 

/БИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:09 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация