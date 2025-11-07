Подробно търсене

Нормален е трафикът на граничните пунктове и преходи в страната

Росица Илиева
ГКПП „Капитан Андреево“ Снимка: Николай Грудев/БТА, архив
София,  
07.11.2025 07:14
 (БТА)

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове в страната, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР. Информацията е към 6:00 часа тази сутрин. 

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония, Сърбия, както и на всички гранични преходи на границата с Румъния.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.

/РИ/

