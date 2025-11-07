С полагане на венци и цветя и тържествена заря-проверка ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от Сръбско-българската война

С полагане на венци и цветя и тържествена проверка (заря) ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от Сръбско-българската война, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО). 7 ноември е денят на победата в битката при Сливница.

В честванията ще участват министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Във военните церемонии на паметните места в село Гургулят и град Сливница ще участват военнослужещи от Сухопътните войски и Националната гвардейска част. Поканени са също висши офицери и представители на военно-патриотични съюзи.

Пред Пантеона "Майка България“, посветен на загиналите в Сръбско-българската война при село Гургулят, и пред паметника "Петимата капитани“ в Сливница ще бъдат положени венци и цветя. Пред монумент "Героите на Сливница“ ще има тържествена проверка (заря).

Битката при Сливница продължава три дни и е определяна като бойно кръщение на младата българска армия, според информация на отдел "Справочна" на БТА. Фронтовата линия при Сливница е разделена на три части, а съотношението на силите е 12 000 българи срещу 25 000 сърби. Към 9:00 ч. сутринта на 5 ноември сърбите напредват, но батареята на кап. Георги Силянов ги отблъсва бързо и без да даде жертви. Съгласно нареждане на княз Александър I Батенберг българите започват контраатака при село Мало Малово. Сръбските части са принудени да отстъпят. Решителният ден на сражението е 7 ноември. Съотношението на силите вече е 32 000 българи срещу 40 000 сърби.

Сръбската Моравска дивизия, спряна предния ден от кап. Стефан Кисов и неговия отряд от близо 2000 души, напредва отново. Кап. Марин Маринов - командващ Бдинския полк, нарежда щикова атака - "На нож", като сам повежда бойците си и загива в боя. На десния фланг при Сливница българите атакуват височината Три уши. Там е убит и кап. Марин Маринов. Сърбите изпращат нови части срещу Три уши. Българите от централния участък също настъпват срещу височината. Макар сърбите да имат превъзходство - 89 срещу 64 наши роти и 66 срещу 24 оръдия, всички върхове на Три уши са овладени от българите. Сливнишката позиция е спасена, а българите през следващите дни минават в настъпление и навлизат на сръбска територия.

В това сражение българите губят 1800 души - убити и ранени, а сърбите - 2100. С тази победа българите успяват да защитят по възможно най-категоричния начин Съединението (1885 г.) и да покажат на Европа, че на политическата карта се е върнала една държава, готова на всичко да постигне националното си обединение.