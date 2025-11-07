Държавният глава Румен Радев ще удостои с Почетния знак на президента посланика на Великобритания в Либия в периода 2002-2006 г. Антъни Лейдън, съобщиха от прессекретариата на президента.

Отличието се връчва за неговите изключителни заслуги към България, проявени чрез лична ангажираност и професионален принос за освобождаването на българските медицински сестри, за укрепването на приятелските отношения между България и Обединеното кралство и за утвърждаването на хуманните и европейски ценности в международните отношения.

Българските медици са арестувани в Бенгази на 9 февруари 1999 г. и прекарват в затворите в Либия общо 2755 дни, припомня БТА. Българските медицински сестри Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка, Снежана Димитрова, палестинският лекар Ашраф ал-Хаджудж, който тогава вече е с българско гражданство, и д-р Здравко Георгиев, се завръщат в България на 24 юли 2007 г.

Сестрите и палестинският лекар са освободени същия ден от либийския затвор "Джудейда", след като са променени смъртните им присъди, издадени на 6 май 2004 г. и потвърдени на 19 декември 2006 г. от Наказателния съд, и окончателно потвърдени на 11 юли 2007 г. от Върховният касационен съд на Либия, за умишлено причиняване на епидемия от СПИН в Бенгази. На 17 юли 2007 г. Висшият съдебен съвет на Либия на последна инстанция заменя с доживотен затвор смъртните присъди.

На 24 юли 2007 г. медиците отпътуват за София с френски правителствен самолет, придружавани от съпругата на президента на Франция Никола Саркози – Сесилия Саркози, и европейския комисар за външните отношения и европейската политика на добросъседство Бенита Фереро-Валднер. В София медиците са посрещнати от роднините си, от представители на държавните институции и от журналисти. След пристигането им президентът Георги Първанов издава указ за помилването им.