Състезание за технологии и иновации в космическия сектор започва днес в София Тех Парк

Състезание за технологии и иновации в космическия сектор започва от днес до 9 ноември в зала The Venue София Тех Парк. Десетото издание на надпреварата “CASSINI Hackathons & Mentoring“ на Европейската комисия и Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA) ще се проведе паралелно в 10 държави – България, Белгия, Финландия, Германия, Гърция, Италия, Косово, Полша, Нова Каледония и Словакия.

По време на хакатона участниците ще имат възможността да разработят решения с високо технологично и социално въздействие, като ще им бъде даден достъп до ресурси, данни, обучения, менторска подкрепа и международна общност от иноватори в областта на космическите технологии.

Темите на хакатона са три:

- Immersive Gameplay с използване на космически технологии и данни – приложение на Galileo и сателитна свързаност за подобряване на динамичния геймплей и създаване на иновативни механики;

- Космически постижения - трансформирай спорта – използване на европейската навигационна система GNSS за подобряване на анализа на представянето на спортистите и създаване на въздействащи приложения за феновете;

- Отвъд хоризонтите - преосмисляне на пътуването – използване на сателитни изображения и Galileo за сигурни, устойчиви и персонализирани пътешествия.

Инициативата е част от космическата програма на ЕС, която насърчава иновациите чрез използване на данни и технологии от сателитите Copernicus, EGNOS и Galileo.