ЕС трябва да увеличи публичните и частните инвестиции в космическия сектор, призовава Европейският икономически и социален комитет

ЕС трябва да увеличи публичните и частните инвестиции в космическия сектор, за да засили стратегическата си автономия и да стимулира иновациите. За това призовава Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) в становище, изпратено днес до редакционната поща на БТА.

В момента ЕС отделя само 0,07 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) за космически дейности, значително по-малко от САЩ (0,25 на сто), като разликата с държави като Индия, Китай и Япония е дори още по-голяма, което ограничава способността на Европа да развива независими технологии и инфраструктура.

„Този ​​структурен дисбаланс подкопава способността на Европа да насърчава автономните иновации, да поддържа стратегическа критична инфраструктура и да се бори със зависимостта от технологии, данни и услуги от трети страни“, пише в становището, изготвено от Анджето Паляра. В него се отчита също, че „трябва да се увеличат европейските публични инвестиции в космическия сектор“.

Комитетът също така съветва да се увеличат средствата, отпуснати на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA) в следващата многогодишна финансова рамка (обхващаща периода 2028-2034 г).

ЕИСК препоръчва публичните инвестиции да достигнат поне 0,2 на сто от БВП до 2030 г. и призовава за структурни мерки, които да ускорят развитието на космическия сектор. Това включва насърчаване на частните инвестиции чрез ясни регулаторни рамки и амбициозни индустриални и технологични стратегии.

В становището си Комитетът посочва, че този тласък би позволил на Европа постепенно да скъси разликата със САЩ и Китай, превръщайки ЕС в световен лидер в космическия сектор.

Комитетът подчертава, че космическата стратегия трябва да бъде свързана със стратегическата автономия на Европа и да подпомага сектори като прецизно земеделие, изкуствен интелект, роботика, орбитална енергия, екологичен мониторинг и телемедицина. Това ще повиши икономическата стойност на космическата индустрия и ще създаде взаимосвързаност с други политики като Зелената сделка.

Същевременно ЕИСК подчертава, че е важно да има ясна регулаторна рамка за привличане на частни инвестиции. Това трябва да върви ръка за ръка с индустриална и технологична стратегия, която да оптимизира икономическата и социалната възвръщаемост за европейците, определя инструменти за намаляване на зависимостта от критични доставки извън Европа и подкрепя развитието на европейските възможности за изстрелване.

Агенцията за космическа програма на ЕС трябва да получи повече финансови ресурси, за да предоставя техническа помощ, насоки и координация на националните администрации. Това е необходимо, за да се реализират целите на ЕС в космоса и да се улесни развитието на националните космически програми.

Предложението има за цел да създаде единен европейски пазар за космически дейности, като замени сегашната разпокъсана система от 13 национални регулации. Законът ще улесни компаниите, особено стартиращите и малките и средни предприятия, да оперират на европейско ниво, което ще стимулира растежа и конкурентоспособността на сектора.

В заключение, ЕИСК подчертава, че без спешно увеличаване на инвестициите и прилагане на амбициозни политики, ЕС рискува да изостане от глобалните конкуренти като САЩ и Китай, а увеличаването на инвестициите и стратегическата координация ще превърне Европа в световен лидер в космоса.