ЕИСК встъпи в новия си мандат с нов председател и същата мисия - да гарантира по-широко участие на гражданското общество в Европа

С нов председател, двама негови заместници, председатели на секции и на Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI) приключи 600-ата пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Брюксел. Тя беше първа от новия мандат на Комитета, който приключва през 2030 година.

Ирландецът Шеймъс Боланд, който вчера беше избран за 35-ия председател на ЕИСК, e фермер от Ирландия. Той е член на Комитета от 13 години и е заемал различни длъжности, като от октомври 2020 г. поема председателството на групата "Организации на гражданското общество".

След гласуването на пресконференция Боланд се обяви за програма, ориентирана към хората, която балансира икономическия растеж и социалното приобщаване, поставя гражданското общество на централно място в европейския дневен ред и гарантира, че всеки има равен шанс за просперитет.

Той говори още за изкореняването на бедността чрез предоставяне на възможности и защита и овластяване на гражданското общество, за да се гарантира, че Европа ще остане вярна на своето демократично и социално ядро на фона на нарастващата политическа и икономическа нестабилност.

За заместници на Боланд ЕИСК определи Мария Ханжeвачки от Хърватия и Алена Мастантуоно от Чехия. Ханжeвачки ще отговаря за комуникациите, а Мастантуоно - за въпросите на бюджета.

По време заседанието вчера Комитетът избра още 39 членове на Бюрото на ЕИСК - административния и политически орган на Комитета.

ЕИСК представлява различни заинтересовани страни от гражданското общество от всички страни от ЕС, включително работодатели, работници и представители на други социални, професионални, икономически и културни организации. Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия се консултират с Комитета, когато вземат решения по политически въпроси от неговата компетентност.

ЕИСК провежда девет пленарни заседания годишно. На тях приема с обикновено мнозинство становища, изготвени от работни групи и гласувани от седемте секции на Комисията.

Членовете на Комитета се определят от правителствата на страните от ЕС и се назначават от Съвета на ЕС за петгодишен мандат. 353-те местата на практика се поделят поравно между работодатели, работници и организации на гражданското общество като например търговци на дребно, упражняващите свободни професии, потребители, земеделци или животновъди.

Именно животновъд от България, член на групата "Организации на гражданското общество", стана председател на секция NAT (селско стопанство, развитие на селските райони и околна среда) на ЕИСК. Стоян Чуканов е един от 12-те членове на ЕИСК от България. Останалите представители на страната ни в Комитета са Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара, Моника Панайотова, член на Евроклуба към Българската търговско-промишлена палата, Румяна Георгиева, парламентарен секретар и ръководител на сектор "Индустриални отношения" в Конфедерацията на работодателите и индустриалците, Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Огнян Атанасов, вицепрезидент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Димитър Манолов, президент на Конфедерацията на труда "Подкрепа", Веселин Митов, международен секретар на Конфедерацията на труда "Подкрепа", Богомил Николов, изпълнителен директор на Българската национална асоциация Активни потребители, Ина Агафонова, председател на Управителния съвет на Фондация "Виа Понтика", и Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет (ИСС).

Всички те, с изключение на Чуканов, са членове и на ИСС, което се приема като доказателство за силната връзка между националния и европейския социален диалог и активната роля на българското гражданско общество в европейските процеси.

На вчерашното си заседание ЕИСК гласува италианката Чинция дел Рио да застане начело на секция "Заетост, социални въпроси и гражданство" (SOC), полякът Марчин Новацки - "Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество" (TEN), французойката Емили Прузе - на "Единен пазар, производство и потребление" (INT), румънката Елена Калистру - на "Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване" (ECO), Стефано Палмери от Италия - на "Външни отношения" (REX), а белгиецът Ален Кьор поема ръководството на "Консултативна комисия по индустриални промени" (CCMI).

Комисията по индустриални промени е най-старият орган на ЕС и наследи Консултативния комитет на Европейската общност за въглища и стомана след изтичането на мандата на органа на 23 юли 2002 година.

Сесията на ЕИСК приключи днес с церемония по встъпване в длъжност на новия председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Шеймъс Боланд, както и на неговите заместници Мария Ханжeвачки и Алена Мастантуоно.

На церемонията музикален поздрав към членовете на ЕИСК и гостите в залата в Брюксел отправиха ирландските изпълнители Колъм О’Сноуди и Брайън Хогън, а ирландската поетеса Вона Грорк прочете стихове.

Новият председател Шеймъс Боланд отново подчерта значението на трите групи, представляващи гражданското общество в ЕИСК - профсъюзите, работодателите и различните граждански организации, за демократичните процеси в ЕС.

Той призова за обединение на Европа, за изкореняване на бедността и по-силно участие на гражданското общество в определянето на европейските политики.

По време на церемонията видеопослания към ЕИСК отправиха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и еврокомисарят по правосъдието Майкъл Макграт.

Пред членовете на ЕИСК и гостите в залата в Брюксел се изказаха още еврокомисарят по въпросите на равенството и управлението на кризи Хаджа Лабиб, заместник-председателят на Европейския парламент Юнус Омарже и държавният министър по европейските въпроси и отбраната на Ирландия Томас Бърн.

Те поздравиха Шеймъс Боланд за избирането му за председател на ЕИСК и подчертаха съществената роля на институцията за утвърждаване на демокрацията и принципите на гражданското общество в ЕС.

В продължение на близо 70 години ЕИСК играе жизненоважна роля в ЕС и оформя неговите политики и бъдещето на Европа. Това е по-важно от всякога в момента, тъй като живеем в свят, който е по-забързан, по-предизвикателен и нестабилен, заяви Урсула фон дер Лайен.

На свой ред председателят на Европейския съвет Антонио Коща каза, че се нуждаем от Европа, "в която хората са на първо място, която защитава всички, Европа, която предлага възможности на всички".

Той засегна и темата за достъпността на жилищата в ЕС. Според него наред с осигуряването на жилища на достъпни цени, изкореняването на бедността в Европа е един от основните приоритети на ЕС, който е пряко зависим от повишаването на конкурентоспособността на Общността.

Следващото пленарно заседание на ЕИСК е насрочено за началото на декември. Очаква се на него да бъдат разгледани темите за Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, засилване на конкурентоспособността и кръговата икономика на ЕС, стратегия за укрепване на единния пазар, преразглеждане на общата политика в областта на рибарството и Общата селскостопанска политика, общ европейски подход към украинците в ЕС, както и ревизия на Механизма за гражданска защита на ЕС (UCPM).