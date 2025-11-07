Акционерите на "Тесла" одобриха рекордния пакет за възнаграждение на Илон Мъск на стойност до 1 трилион долара

Акционерите на американския производител на електромобили "Тесла" (Tesla) одобриха предложението за нов пакет възнаграждения на главния изпълнителен директор Илон Мъск, който може да достигне стойност до 1 трилион долара - най-голямото корпоративно заплащане в историята, предаде Ройтерс.

Предложението бе подкрепено с над 75 процента от гласовете на годишното Общо събрание на компанията, проведено в завода ѝ в Остин, щата Тексас, където Мъск излезе на сцената, придружен от танцуващи роботи. Според компанията гласуването е ключово за бъдещето на "Тесла" и за нейната оценка, която зависи от визията на милиардера да превърне производителя на автомобили в технологичен лидер в областта на изкуствения интелект и роботиката.

Мъск, който вече е най-богатият човек в света, може да получи до 1 трилион долара под формата на акции в рамките на следващото десетилетие, макар че нетната стойност след приспадане на плащанията ще бъде около 878 милиарда долара. За да получи пълния размер на възнаграждението, пазарната стойност на "Тесла" трябва първо да нарасне до 2 трилиона долара, а впоследствие да достигне 8,5 трилиона долара.

Постигането на всяка оперативна цел и съответен етап в пазарната оценка носи на Мъск 1 процент от акциите на компанията. Ако реализира всички цели, той ще получи общо 12 процента от капитала на "Тесла". Според Борда на директорите стойността на пакета може да се колебае в зависимост от цената на акциите, като част от сумата може да бъде заплатена в брой или чрез намален брой акции.

Бордът предупреди, че Мъск може да напусне компанията, ако предложението не бъде одобрено. Част от инвеститорите оспориха размера на пакета, определяйки го като прекомерен, но други изтъкнаха, че заложените цели гарантират полза и за акционерите.

"Това, което започваме днес, не е просто нова глава от бъдещето на "Тесла", а изцяло нова книга", заяви Мъск пред акционерите. Той обяви, че през април компанията ще започне производството на двуместното роботизирано такси "Сайбъркаб" (Cybercab), което няма волан и педали, ще представи новото поколение електрически спортни автомобили "Роудстер" (Roadster), както и че планира изграждането на "гигантска фабрика за чипове" за изкуствен интелект в партньорство с "Интел" (Intel).

Акционерите подкрепиха и инвестицията на "Тесла" в стартиращата компания на Мъск за изкуствен интелект "ЕксЕйАй" (xAI) въпреки известни резерви сред големите инвеститори относно необходимостта от по-строг надзор от страна на борда.

Някои големи институционални инвеститори, включително Норвежкият суверенен фонд и прокси консултантските фирми "Глас Люис" (Glass Lewis) и "Инститюшънъл шеърхолдър сървисис" (Institutional Shareholder Services - ISS), се противопоставиха на предложението.

Въпреки това победата на Мъск беше очаквана, след като той получи право да гласува с приблизително 15 процента от акциите си, а преместването на седалището на "Тесла" от Делауеър в Тексас улесни приемането на пакета.

Брайън Мълбъри, старши мениджър в "Закс Инвестмънт Мениджмънт" (Zacks Investment Management), коментира, че "ако бъдат изпълнени, тези траншове от присъдени акции ще доведат до значително подобрение в растежа на приходите на "Тесла". Дали този растеж ще компенсира опасенията от разводняване на капитала, или просто ще даде на Илон желаното влияние, за да оформи бъдещето на изкуствения интелект, тепърва предстои да се види".

Целите на Мъск за следващото десетилетие включват доставката на 20 милиона автомобила, въвеждане в експлоатация на 1 милион роботаксита, продажба на 1 милион хуманоидни робота и реализиране на печалба от 400 милиарда долара.