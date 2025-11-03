Подробно търсене

Продажбите на нови електромобили "Тесла" се понижават драстично в скандинавските страни през октомври

Марин Милков
Продажбите на нови електромобили "Тесла" се понижават драстично в скандинавските страни през октомври
Продажбите на нови електромобили "Тесла" се понижават драстично в скандинавските страни през октомври
Снимка: AP/David Zalubowski
Стокхолм/Копенхаген/Осло ,  
03.11.2025 13:19
 (БТА)

Продажбите на нови електромобили "Тесла" (Tesla) в скандинавските страни отбелязват значителен спад през октомври спрямо същия месец на предходната година, предаде Ройтерс.

В Дания те са намалели с 86 на сто през октомври на годишна база, достигайки само 102 автомобила, показват данни на платформата "билстатистик.дк" (bilstatistik.dk), обхващащи всички превозни средства, подлежащи на регистрация на датския пазар.

В Швеция спадът е още по-голям – 89 на сто, с 113 регистрирани автомобила през миналия месец, сочат изнесени днес данни на "Мобилити Суидън" (Mobility Sweden), индустриална организация за производители и вносители на автомобили, камиони и автобуси. 

В Норвегия броят на новорегистрираните електомобили "Тесла" е намалял през октомври с 50 на сто, до 671 автомобила, отчита Норвежкият информационен съвет за сухопътен трафик (OFV).

Тези данни отразяват значителното забавяне на продажбите на електромобили в региона през последния месец, посочва Ройтерс.

/СЛС/

Свързани новини

01.10.2025 15:55

Месечните продажби на "Тесла" са нараснали във Франция и Дания за първи път през 2025 г. миналата седмица

Продажбите на "Тесла" (Tesla) са нараснали във Франция и Дания миналата седмица за първи път тази година, сочат данни на местния автомобилена сектор, като "Модел Уай" (Model Y) на американския производител на електромобили е най-продаваният модел в
01.08.2025 16:38

Продажбите на “Тесла“ отново спадат в цяла Европа, въпреки обновения модел Y

През юли на няколко основни европейски пазара се наблюдава спад в регистрациите на нови автомобили на „Тесла“, въпреки обновяването на популярния модел Y. Причините включват негативната обществена реакция спрямо политическите изказвания на главния
02.06.2025 15:13

Продажбите на нови автомобили "Тесла" в Испания и Португалия спадат през май, а на други електрически превозни средства се повишават

Продажбите на нови автомобили „Тесла“ (Tesla) в Испания и Португалия са спаднали през май спрямо същия месец на 2024 г., сочат данните за регистрации на нови автомобили, публикувани днес от браншови организации в двете иберийски страни и цитирани от
02.05.2025 14:48

Продажбите на "Тесла" се сринаха на ключови европейски пазари през април

Американският автомобилостроител "Тесла" (Tesla) отчита срив на продажбите си на някои ключови за компанията европейски пазари през април, предаде Ройтерс.  Продажбите на нови електромобили на "Тесла" през април са спаднали с 80,7 на сто в Швеция,
04.02.2025 07:00

Норвегия се доближава до целта за продажби само на електрически нови автомобили

Норвегия се доближава до целта си за продажби единствено на автомобили с нулеви емисии от тази година, като 95,8 на сто от продажбите на нови автомобили през януари са изцяло електрически. Това е безпрецедентно равнище в световен мащаб, съобщи Франс

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:31 на 03.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация