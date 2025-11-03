Продажбите на нови електромобили "Тесла" се понижават драстично в скандинавските страни през октомври

Продажбите на нови електромобили "Тесла" (Tesla) в скандинавските страни отбелязват значителен спад през октомври спрямо същия месец на предходната година, предаде Ройтерс.

В Дания те са намалели с 86 на сто през октомври на годишна база, достигайки само 102 автомобила, показват данни на платформата "билстатистик.дк" (bilstatistik.dk), обхващащи всички превозни средства, подлежащи на регистрация на датския пазар.

В Швеция спадът е още по-голям – 89 на сто, с 113 регистрирани автомобила през миналия месец, сочат изнесени днес данни на "Мобилити Суидън" (Mobility Sweden), индустриална организация за производители и вносители на автомобили, камиони и автобуси.

В Норвегия броят на новорегистрираните електомобили "Тесла" е намалял през октомври с 50 на сто, до 671 автомобила, отчита Норвежкият информационен съвет за сухопътен трафик (OFV).

Тези данни отразяват значителното забавяне на продажбите на електромобили в региона през последния месец, посочва Ройтерс.