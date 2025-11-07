Американският футболен клуб Атланта Юнайтед назначи Херардо Мартино за нов старши треньор

Американският футболен клуб Атланта Юнайтед назначи Херардо "Тата" Мартино за нов старши треньор, надявайки се аржентинецът да направи втори успешен престой в клуба след титлата в Мейджър Сокър Лийг (МЛС) през 2018.

Мартино, на 62, е подписал договор за две години и ще замени на поста Рони Дейла. Той класира отбора едва на 14-о място в Източната конференция с 28 точки и пропусна плейофите през 2025.

"Радваме се да приветстваме Тата обратно в Атланта Юнайтед. Той е отличен мениджър и има високи стандарти, които покри с отбора в първия си престой. Надяваме се той отново да изгради шампионски отбор. Предстои ни много работа към изграждането на силен състав, който да се бори за челните места в МЛС", заяви президентът на отбора Артър Бланк, цитиран от агенция Ройтерс.

Мартино, бивш треньор на Барселона и селекционер на Аржентина, водеше Интер Маями през 2023 и 2024.