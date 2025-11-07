Подробно търсене

Американският футболен клуб Атланта Юнайтед назначи Херардо Мартино за нов старши треньор

Ивайло Георгиев
Херардо Мартино / Снимка: AP Photo/Lynne Sladky, File
Ню Йорк,  
07.11.2025 08:41
 (БТА)

Американският футболен клуб Атланта Юнайтед назначи Херардо "Тата" Мартино за нов старши треньор, надявайки се аржентинецът да направи втори успешен престой в клуба след титлата в Мейджър Сокър Лийг (МЛС) през 2018. 

Мартино, на 62, е подписал договор за две години и ще замени на поста Рони Дейла. Той класира отбора едва на 14-о място в Източната конференция с 28 точки и пропусна плейофите през 2025. 

"Радваме се да приветстваме Тата обратно в Атланта Юнайтед. Той е отличен мениджър и има високи стандарти, които покри с отбора в първия си престой. Надяваме се той отново да изгради шампионски отбор. Предстои ни много работа към изграждането на силен състав, който да се бори за челните места в МЛС", заяви президентът на отбора Артър Бланк, цитиран от агенция Ройтерс. 

Мартино, бивш треньор на Барселона и селекционер на Аржентина, водеше Интер Маями през 2023 и 2024. 

/ХБ/

