Общинските съветници в Хасково ще дискутират дали Общината да кандидатства като водещ партньор по проекти за образование и заетост

Предложения дали Община Хасково да участва като водещ партньор в подготовка на два проекта по Програмата ИНТЕРРЕГ "Дунавски регион 2021-2027" ще дискутират на сесията си общинските съветници. Предложенията са внесени от кмета на Хасково и са свързани с развитие и растеж в професионалните постижения и иновации в местните структури за подкрепа на заетостта и социалните предприятия. Темите са включени в проекта за дневен ред на заседанието от общо 37 точки, който е публикуван на сайта на местната администрация.

Друга от докладните е свързана с решение за кандидатстване на Общината по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в подкрепа на ученици с таланти по линия на Програма "Образование".

От председателя на Общинския съвет в дневния ред на сесията е заложено обсъждане за откриване на процедура за избор на одитор, който да извърши финансовия одит на Специализираната болница за активно лечение по онкология в Хасково.

За да бъдат синхронизирани със закона за еврото, се предлагат и изменения и допълнения в две наредби: за дейността на приют за овладяване популацията на безстопанствените кучета и тази за управление и разпореждане с общинска собственост.

Издаване на разрешения за одобряване на задание и за изработване на проекти за Подробен устройствен план по застрояване на поземлени имоти са включени за разглеждане в голяма част от докладните. Няколко от точките касаят предложения за прекратяване на съсобственост между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината.

Седем са предложенията за решение, които трябва да разгледат съветниците по процедури за отдаване на концесии на язовири в общината.