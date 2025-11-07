Над 10% е туристическият ръст в област Смолян от началото на 2025 г. до края на октомври по данни на Съюза на родопските хотелиери

Туристическият бранш в област Смолян отчита над 10% ръст на нощувки от началото на годината до края на октомври, съобщи в интервю за БТА Росица Старчева, председател на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори (СРХР). Увеличението е в сравнение със същия период на 2024 г.

Данните показват, че ръстът е по-осезаем в селските дестинации и малките хотели в Смолян, отколкото в луксозните курортни обекти, посочи Старчева. Според нея туристът през 2025 г. се насочва към по-тихи райони близо до природата, към автентични места, където може да опита истинска българска кухня и натурални продукти "от градината на баба".

През отминалия летен сезон предимно български туристи са посетили Смолянска област, а от чуждестранните летовници преобладават английско говорящи и французи. Това лято отново видяхме и китайци, тръгнали към Момчиловци, коментира председателят са СРХР. Туристи от азиатската държава разпознават родопското село като място на дълголетници, след като на китайския пазар се наложиха млечни продукти с марка "Момчиловци".

Над 172 хиляди нощувки са регистрирани в хотели и места за настаняване в областта до края на октомври. На фона на увеличението при броя нощувки, постъпленията от туристически данък са по-ниски в сравнение с 2024 г., което според Старчева е показател за преобладаващия ръст към селските и еко дестинации.

Засиленият интерес към еко ваканции се оценява в хотелиерското сдружение като шанс за по-пълно разгръщане на туристическия потенциал на планинския район. "Живеем в район с изключителни природни дадености, обитаваме един планински парк и трябва да се научим да го използваме, без да го разрушаваме", посочи Росица Старчева. По думите ѝ Родопите крият още много възможности и забележителности, с които да впечатлят туристите-тишина и спокойствие; бабите, които могат да покажат как се приготвя кашкавал; древни легенди и археологически обекти са част от туристическата марка на областта.

Туризмът продава емоционално преживяване, каквото е всяко пребиваване в Родопите, заяви председателката на сдружението. Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори си е поставил амбициозната цел да обедини по-широк кръг от представители на туристическия бранш, неправителствени организации и бизнес сектори, свързани с развитието на дестинацията. Замисълът е сдружението да провокира обединение сред туристическия бизнес в Смолянско, за да се предлага единна разпознаваема дестинация.

Сред инициативите в тази посока е подготвяният интернет сайт на смолянската хотелиерска общност, който скоро ще популяризира туристически обекти и дейността на СРХР. Съюзът е част от организацията за създаване и на мащабна онлайн платформа за Смолянска област като дестинация. В платформата ще бъдат интегрирани не само хотели и места за настаняване, но и всички туристически обекти и забележителности в региона, както и полезна информация за пристигащите на ваканция в Смолянско.

Съюзът е включил в уеб сайта си платформа за цялостни хотелски решения, чрез която всеки хотелиер може да увеличи многократно директните си резервации. Платформата улеснява членовете на сдружението и с маркетингови услуги на преференциални цени, обясни Старчева. Според нея туристическият бранш трябва да инвестира в повече събития и мащабна реклама на дестинацията. Само чрез обединение на хотелиери, ресторантьори, туроператори и съпътстващия бизнес може да се постигне впечатляващо представяне на региона, категорична е Росица Старчева. Тя даде като пример липсата на единна рекламна платформа, която да покаже многообразието на туристически забележителности, обекти и атракции в района. Засега са разпръснати рекламните източници, които информират туриста, че може да опита конна езда, преход с АТВ или моторна шейна до вр. Перелик, с лодка край Смилян, да посети парк „Амзово“ или „Санта Клаус“ над Момчиловци.

Профилът на основните членове на СРХР са представители на семейни тризвездни хотели в Смолянско. След неуспешни приватизационни сделки, големите хотели на областния град от години са затворени и основната визия на бранша се формира от малки и средни обекти.

Наблюдение на сърнички или мечки сред природата може да бъде нов атрактивен продукт за туристите, смята Росица Старчева. По думите ѝ в други държави, като Румъния, има успешни примери за туристически маршрути за наблюдение на мечки. В Родопите има опити за организиране на орнитологичен туризъм, предимно в района на Триград. Групи от САЩ пристигнаха това лято, за да наблюдават редки птици край Триград, допълни председателят.

Хотелиерите в Смолянско прогнозират добър зимен сезон. Според Старчева туристическият бранш очаква повече туристи след въвеждането на еврото, защото ще отпаднат неудобствата за чуждестранните клиенти около обмяната на валута. Неразрешени все още остават проблемите с инфраструктурата и достъпността на района, смята председателят на съюза.