"Гънвор" се отказва от сделката за международните активи на "Лукойл" след негативен сигнал от финансовото министерство на САЩ

Швейцарският търговец на суровини "Гънвор" (Gunvor) обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл", след като Министерството на финансите на САЩ определи дружеството като "марионетка" на Русия и даде знак, че Вашингтон се противопоставя на сделката, предаде Ройтерс.

Според компанията ходът прекратява потенциално най-голямото ѝ придобиване и се случва на фона на усилията на САЩ да прилагат санкции с цел изолация на Русия и ограничаване на приходите ѝ, използвани за войната в Украйна.

В публикация в платформата Екс (Х) Министерството на финансите на САЩ заяви, че президентът Доналд Тръмп "е бил ясен, че войната трябва да приключи незабавно. Докато Владимир Путин продължава безсмислените убийства, марионетката на Кремъл, "Гънвор", никога няма да получи лиценз да оперира и да печели".

В отговор Сет Пиетрас, директор "Корпоративни въпроси" в "Гънвор", посочи в имейл пред агенцията, че изявлението на ведомството е "фундаментално погрешно и невярно" и че компанията "приветства възможността да се коригира това явно недоразумение".