На извънредно заседание Общинският съвет в Пазарджик ще избира постоянни комисии

Общинският съвет в Пазарджик ще заседава извънредно, съобщиха от общинската администрация. В дневния ред са включени седем точки, сред които избор на постоянни комисии към институцията и създаване на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Заседанието е насрочено за 10:30 часа.

Очаквам новите общински съветници да бъдат конструктивни. Да загубим по-малко време в злободневни теми, като например заплатите на общинските съветници, заплатата на кмета, на кметовете на кметства, каза кметът на Пазарджик Петър Куленски по време на конференцията "Среща на бизнеса в Пловдив и Пазарджик" вчера. Според него такива теми не само изяждат от времето на Общинския съвет, а рушат и подкопават доверието в институциите.