Юбилеен спектакъл „България – страна на Чудесата“ ще се състои в Деня на народните будители в Народния театър

Общество „Културно наследство“ организира юбилеен спектакъл „България – страна на Чудесата“, който ще се състои в Деня на народните будители, от 19:00 часа в Народния театър „Иван Вазов“, съобщават организаторите. Общество „Културно наследство“ е българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“.

Събитието ще отбележи 15 години от старта на националната кампания „Чудесата на България“ – най-мащабната инициатива за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на страната.

Преди 15 години в България бе запалена искра – искрата на националната мечта да върнем страната си в центъра на европейската културна карта, там, където е нейното достойно място от хилядолетия. Едно изключително археологическо откритие – мощите на свети Йоан Кръстител, намерени от проф. Казимир Попконстантинов на остров Свети Иван край Созопол, даде началото на движението, което прерасна в кауза. През 2025 г. кампанията празнува своя юбилей в година, в която България с гордост отбелязва 1170 години от създаването на глаголицата и 1160 години от приемането на християнството, пишат от екипа на организаторите.

По техни думи по време на тържествената церемония ще бъдат връчени юбилейните награди за културно наследство в категориите „Чудо на България за последните 15 години“ (за археологическо откритие), „Атракция на България“ за последните 15 години (за културно-исторически обект, превърнал се в туристическа атракция), „Дестинация на България“ и „Памет“ (за музеи, библиотеки и читалища).

Победителите в категориите „Чудо на България" и „Атракция на България" се определят чрез национално електронно гласуване от читателите на агенция „Стандарт“, която по данни на метричната агенция „Гемиус“ е сред топ 5 на информационните сайтове у нас, с месечна аудитория от над 1,8 милиона потребители.

Годишните отличия „Чудесата на България“ са единствените национални награди за културно наследство, присъждани у нас вече 15 години. Те са признание както за историците и археолозите, които разкриват Чудесата на България, така и за кметовете, които ги стопанисват, музеите, които ги експонират, и бизнеса, който създава маршрути за културно-исторически туризъм.

/ЕМС/