Културното наследство трябва да стане национален приоритет, каза Славка Бозукова на юбилейния спектакъл „България – страна на Чудесата“

Време е културното наследство да се превърне в национален приоритет. Културното наследство не е украса, то е основа, то е нашата памет, идентичност и нашата сила. Това каза председателят на Общество „Културно наследство" Славка Бозукова на днешния юбилеен спектакъл „България – страна на Чудесата“, който се състоя в Народния театър „Иван Вазов".

Събитието отбеляза 15 години от старта на националната кампания „Чудесата на България“ – най-мащабната инициатива за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на страната.

„Вече 15 години заедно градим голямото семейство „Чудесата на България“. Днес, гледайки тази пълна зала, мога да кажа – то е живо, силно и вдъхновено“, каза още Славка Бозукова.

Водещи на юбилейния спектакъл бяха актьорите Анна Кошко и Деян Донков, а начало на спектакъла даде група „Вакали“.

„Тази вечер едно от чудесата - Народният театър „Иван Вазов“, е сцена на времето. На нея няма да сме само актьори, а пътешественици в необятния свят на чудесата, който ще ни припомни кои сме, какво сме направили и защо трябва да пренесем древното си наследство в утрешния ден. За 15 години крепостите оживяха, светилищата проговориха, маршрутите се превърнаха в преживявания, които оставят спомен. България стана бранд, който носи дух, история и бъдеще“, каза водещият Деян Донков.

На тържествената церемония бяха връчени юбилейните награди за културно наследство в категориите „Чудо на България за последните 15 години“ (за археологическо откритие), „Атракция на България“ за последните 15 години (за културно-исторически обект, превърнал се в туристическа атракция), „Дестинация на България“ и „Памет“ (за музеи, библиотеки и читалища).

Преди представянето на финалистите в категория „Чудо на България за последните 15 години“, народната певица Валя Балканска и гайдарят Петър Янев изпълниха песните „Излел е Дельо хайдутин“ и „А бре, юначе каматно".

Финалисти в категорията, определени от гласа на над 100 000 българи са: Провадия – Солницата, Хераклея Синтика и Малката принцеса от Урвич. Отличията за културно наследство в категорията бяха връчени от зам.-министъра на културата Тодор Чобанов.

„Действително сме изправени пред една забележителна годишнина, която ни кара да направим равносметка за изминатия път. През тези 15 години, рамо до рамо, стопаните на обектите, държавата, жреците на паметта – моите колеги археолози, успяхме да постигнем, с общи усилия, забележителни успехи в името на нашата голяма мисия - опазването на нашето национално културно наследство“, каза Чобанов.

Финалисти в категория „Атракция на България за последните 15 години“ са Белоградчишките скали, остров „Св. Анастасия“ и Базиликите в Пловдив. Наградите връчи зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева.

„България има много чудеса. Всички те са прекрасни сами по себе си, но оживяват и истински омагьосват, когато до тях се докоснат волята, вярата и усилията на човека“, каза Георгиева.

Като специален подарък, по повод днешния Ден на народните будители, вокалистът на група „Ахат“ Звездомир Керемидчиев-Звезди изпълни за първи път пред публика, нова песен, по думи на певеца - „написана много отдавна“ и озаглавена „Ние сме българи“.

След изпълнението бяха връчени трите награди в категория „Памет“. Наградата за „Музей“ бе присъдена на директора на Регионалния природонаучен музей – Пловдив д-р Огнян Тодоров. Отличието връчи посланикът на Кралство Мароко в България - Закия Ел Мидауи.

Отличието за „Библиотека“ отиде при Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе. Наградата бе връчена от Искра Михайлова-Копарова от ПГ на „ДПС – Ново начало“.

„Преди всичко бих искала да кажа, че за мен е радост, като председател на обществения съвет на Общество „Културно наследство“, че всички сме заедно. Петнадесет години по-късно имаме честта да даваме награди за толкова много прекрасни паметници на културата – хранилища на българската култура“, каза Искра Михайлова.

Третата награда за „Читалище“ бе присъдена на Народно читалище „Георги Тодоров – 1885“ – Белица. Отличието връчи заместник-председателят на Народното събрание на Република България Драгомир Стойнев.

„Днес много хора изказаха какви ли не речи относно българските будители. Аз искам заедно да си пожелаем едно – духът на българските будители никога да не излиза от българските семейства. Нека българският дух на будителите да бъде част от възпитанието, отглеждането и израстването на българските мъже и жени, в едно наистина справедливо общество“, каза Стойнев.

По време на церемонията бяха връчени и допълнителни награди за „Бранд“ и „Дарители“. Наградата за „Бранд“ е за общини и области, „които са превърнали културното наследство в пътешествие", уточниха водещите.

Преди обявяването на финалистите в категория „Бранд" народната певица Николина Чакърдъкова изпълни, заедно със своя ансамбъл, песента „Сватба е".

Финалистите в категория „Бранд“ са градовете Кърджали, Шумен и Етрополе. Отличията връчи вицепремиерът на Република България и министър на транспорта Гроздан Караджов.

„Има дни, в които България се смълчава от признателност към онези, които са ни пробудили със своите дух и слово. Днес е Денят на народните будители – онези хора, които през хилядолетията са вярвали, че ние носим нещо повече на света, че сме дали много на хората, че сме едни от най-първите на този континент, дали най-древната култура“, каза вицепремиерът Караджов.

Преди връчването на отличията в категория „Дарители" китаристът Иван Лечев и Константин Цеков изпълниха песента „На път" на ФСБ.

Сред отличените дарители бяха Цветелина Бориславова Карагьозова - предприемач, основен акционер и председател на Надзорния съвет на „Българско-американска кредитна банка“ АД, Асен Христов - акционер и председател на надзорния съвет на „Еврохолд България“ АД, Христо Ковачки – енергиен експерт и предприемач. Отличията връчи вицепрезидентът на „Европа Ностра“ Греъм Бел.

„Скъпи приятели на културата и невероятното наследство, с което разполагаме. Вече 15 години отбелязваме невероятните чудеса, с които разполага България. За това нещо не са необходими само приятели, необходими са специални приятели – партньори, които осигуряват истинска подкрепа и дават всичко от себе си, за да може това да продължава“, отбеляза Бел.

Юбилейният спектакъл завърши с изпълнение на песента „Къде си вярна ти, любов народна" по текст на Добри Чинтулов.

Годишните отличия „Чудесата на България“ са единствените национални награди за културно наследство, присъждани у нас вече 15 години. Те са признание както за историците и археолозите, които разкриват Чудесата на България, така и за кметовете, които ги стопанисват, музеите, които ги експонират, и бизнеса, който създава маршрути за културно-исторически туризъм.