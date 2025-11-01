Днешните будители не държат перо и знаме, но с делата си поддържат жив духа на Тетевен, каза кметът на града

Днешните будители може би не държат перо или знаме, но със своите дела – учители, лекари, културни дейци, общественици, млади доброволци – те поддържат жив духа на Тетевен. Това каза в интервю за БТА кметът на общината д-р Мадлена Бояджиева по повод днешния Ден на народните будители, когато Тетевен отбелязва своя празник.

„За Тетевен 1 ноември е двоен празник – Ден на народните будители и Ден на Освобождението на нашия град. Именно на тази дата, преди 148 години, в Тетевен влизат руските войски и градът отново става свободен след дълги години на робство. Това е момент на възраждане и ново начало, който остава завинаги в паметта на тетевенци“, посочи Бояджиева.

По думите ѝ затова 1 ноември за тетевенци е не просто част от националния календар, а ден, в който се съчетават духовното и историческото, почитат се тези, които са пробуждали българския дух чрез слово и просвета, така и тези, които са го защитили с оръжие и саможертва.

„Будителството не е само част от историята – то е жива традиция в Тетевен. В нашия град винаги е имало хора, които със своя труд, талант и отдаденост помагат за развитието на общността. Всеки, който работи с любов за своя град, който пази традициите, възпитава децата в ценности и вяра, е съвременен будител. Радостно е, че и днес можем да посочим такива хора – хора, които доказват, че будителството не остарява, а се предава от поколение на поколение“, добави кметът.

Да бъдеш кмет е не само административна, но и дълбоко човешка мисия

Според нея да бъдеш кмет е не само административна, но и дълбоко човешка мисия. Всеки кмет трябва да бъде будител – не с думи, а с дела. Да вдъхновява хората, да ги обединява около общи цели и да им дава увереност, че ако сме единни можем да променяме града си към по-добро.

„Ако с работата си успявам да събудя у тетевенци чувство на гордост, вяра и желание да се включат в развитието на общината, тогава бих казала, че съм изпълнила една от най-важните роли – ролята на съвременен будител. Защото будителството днес означава не само да говориш за промяна, а да бъдеш част от нея“, заяви д-р Бояджиева.

Тя добави, че един от основните проблеми на общината е водоснабдяването. „През последните години засушаването и промените в климата силно се отразяват на водните ни източници, което води до затруднения за населението. Работим в няколко насоки – подобряване на водопроводната мрежа, модернизиране на съоръженията, за да ограничим загубите по трасето и търсене на нови водоизточници. Знаем, че това е проблем, който не се решава с една мярка, но сме решени да действаме последователно и отговорно“, каза тя.

Други важни приоритети пред ръководството на Общината са развитието на инфраструктурата, подкрепата за образованието и здравеопазването, както и насърчаването на туризма.

Според Бояджиева успех за общината е започналият дългоочакван проект, свързан с рехабилитацията и модернизацията на система за външно изкуствено осветление на територията на община Тетевен, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост. „Поетапно ще бъде обновена системата за улично осветление на територията на цялата община. Чрез този проект правим още една важна крачка към по-модерна, по-зелена и енергийно ефективна община. Подмяната на около 3500 стари осветителни тела с нови LED и соларни лампи ще допринесе не само за по-добра осветеност и безопасност в населените места, но и за значително намаляване на енергопотреблението и въглеродните емисии“, заяви кметът.

Тя посочи, че преди няколко седмици е била въведена и дигиталната платформа kazva.bg — иновативен проект за събиране на гражданска обратна връзка в реално време. Чрез нея жителите и гостите на общината могат бързо и лесно да споделят мнението си за качеството на общинските услуги в сферите на спорта, културата и туризма, кметствата, детските градини и административното обслужване. „С тази платформа ние отваряме още един канал за обратна връзка, който ще ни помогне да чуваме по-добре гласа на тетевенци и гостите на нашия град“, заяви д-р Мадлена Бояджиева.

Община Тетевен има готови 22 нови инвестиционни проекта

За подобряване на инфраструктурата Общината има готови 22 нови инвестиционни проекта - за реконструкция и изграждане на водопроводи, за основен ремонт на улици и общински пътища, за изграждане на ново мостово съоръжение и др.

По думите на кмета сред приоритетите за следващата година е поетапното обновяване на водопроводната мрежа, търсене на нови водоизточници и работа по проектиране и изграждане на ново водохващане за Тетевен. „Имаме готови проекти за ремонт на общински пътища и улици, за изграждане на нов мост в Тетевен, два нови парка, нов паркинг в централната част на града, които се надявам да започнем да реализираме през следващата година. Трябва да приключим и подмяната на уличното осветление в цялата община“, заяви тя.

За празника на града д-р Мадлена Бояджиева пожелава на всички тетевенци да пазят традициите, да се гордеят с историята си и да бъдат будители в делата си всеки ден – с добро, с отговорност и с любов към родния край.