Христо Бонински
Байерн Мюнхен не остави никакви шансове на новака Хамбургер ШФ
Снимка: Sven Hoppe/dpa via AP
Мюнхен,  
13.09.2025 21:41
 (БТА)

Германският шампион Байерн Мюнхен не остави шансове на спечелилия промоция в Бундеслигата Хамбургер Шпорт Ферайн, като го победи с 5:0 на "Алианц Арена".
Тимът на Венсан Компани реши всичко още през първата част, която завърши 5:0. Серж Гнабри откри резултата за баварците още в третата минута, а шест по-късно Александър Павлович направи 2:0 след асистенция на Хари Кейн.

Капитанът на националния тим на Англия направи преднината на Байерн класическа в 26-ата минута след точно изпълнена дузпа. В 29-ата минута Луис Диас направи 4:0, което донякъде накара домакините да пазят сили в оставащите минути.

Все пак Хари Кейн вкара още един гол след почивката за крайното 5:0. Байерн е на първо място в класирането с 9 точки и голова разлика 14:2. Хамбургер ШФ е на предсопселданата 17-а позиция с една точка, като все още тимът не се е разписал в три срещи в елита.

Байерн започва участието си в Шампионската лига с домакинство на Челси в сряда. 


Срещи от третия кръг на футболното първенство на Германия:

Фрайбург – Щутгарт             - 3:1
Хайденхайм – Борусия Дортмунд  - 0:2
Майнц 05- РБ Лайпциг           - 0:1 
Унион Берлин – Хофенхайм       - 2:4 
Волфсбург – Кьолн              - 3:3 
Байерн Мюнхен – Хамбургер      - 5:0

неделя:
Санкт Паули – Аугсбург
Борусия Мьонхенгладбах – Вердер Бремен

от петък:
Байер Леверкузен – Айнтрахт Франкфурт – 3:1

Начело в класирането с пълен актив от 9 точки е Байерн Мюнхен пред Борусия (Дортмунд) и Кьолн с по 7, Хофенхайм, Айнтрахт (Франкфурт) и РБ Лайпциг по 6.

/ХБ/

