Подробно търсене

Германски съд отмени санкцията на Хофенхайм срещу футболен агент и негов колега

Кремена Младенова
Германски съд отмени санкцията на Хофенхайм срещу футболен агент и негов колега
снимка: Soeren Stache /dpa via AP
Хайделберг,  
19.09.2025 13:02
 (БТА)

Германски съд отмени забраната за достъп до стадиона, наложена от клуба от Бундеслигата Хофенхайм срещу футболния агент Роджър Витман и друг член на агенция Rogon, съобщи агенция DPA.

Окръжният съд в Хайделберг обаче уточни, че клубът има право да забрани на двамата мъже да посещават тренировъчния им терен.

В дългогодишен спор между Витман и агенцията му с германския клуб, Хофенхайм наложи забраната за достъп до стадиона въз основа на предполагаеми обиди и заплахи от Витман.

Съдът заяви, че подобна забрана изисква "достатъчни основания", ако помещенията – подобно на стадион – са достъпни за обществеността. От съда обявиха, че обидите и заплахите не са достатъчни основания, случили са се преди месеци и не са били повтаряни оттогава.

Решението на съда може да бъде обжалвано в рамките на един месец, а от Хофенхайм заявиха, че ще вземат решение за следващата си стъпка, след като получат писмената присъда.

"Разбира се, ние уважаваме решенията. В същото време Хофенхайм остава независим клуб, който не се ръководи от външен натиск или едностранчиви интереси", каза председателят на Управителния съвет Маркус Шутц.

"Нашите ценности не подлежат на обсъждане – преди всичко това включва уважително отношение един към друг. Всеки, който грубо обижда другите или се обръща към някого не като към човешко същество, а като към "маймуна", преминава граница - нещо, което няма да толерираме нито на терена, нито извън него", добави той.

