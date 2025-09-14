Санкт Паули направи обрат срещу Аугсбург и се доближи на 2 точки от лидера Байерн (Мюнхен), Вердер с първа победа

Скромният отбор на Санкт Паули постигна втора победа в първите три мача, надделявайки над Аугсбург у дома с 2:1 и със 7 точки се вклини при преследвачите на лидера в Бундеслигата Байерн (Мюнхен), който има 9. Борусия (Дортмунд) и Кьолн също са с по 7 точки, но тимът от Хамбург е на 4-ото място с най-лоша голова разлика. Вчера техните доста по-именити съграждани от Хамбургер ШФ бяха съкрушени с 0:5 при визитата си в Мюнхен.

Малко по-късно Вердер (Бремен) не остави никакви надежди на домакините от Борусия (Мьонхенгладбах) и ги победи с 4:0, за да регистрира първия си успех през сезона.

Аугсбург откри резултата в 16-ата минута, когато центрирането на Елиас Саад беше изчистено от защитата, но попадна в Ноа Масего. Той се освободи от един съперник и намери в наказателното поле Фабиан Рийдер, който прати топката в мрежата с глава за 0:1.

Но малко преди края на първото полувреме домакините получиха дузпа, след като съдията Харм Озмерс видя игра с ръка на Седрик Цезигер. Вратарят Фин Дамен обаче спаси изстрела на Андреас Унтунджи, но нямаше какво да направи при добавката му.

Обратът стана факт в 77-ата минута, когато Даниел Синани беше безпогрешен след изпълнение на свободен удар от от дясно. Топката рикошира в застаналия на стената Цезигер и подлъга вратаря Дамен.

"Беше много интензивен мач от двете страни. Особено през второто полувреме, но ние имахме по-чистите положения и доминирахме в мача. Мога да кажа, че беше брутална праява на манталитет на победители от нашия отбор", заяви треньорът на Санкт Паули Александър Блесин пред телевизия DAZN.

Beрдер (Бремен) постигна първата си победа през сезона в стил, но крилото Самуел Мбангула имаше основна роля. Мбангула вкара решаващия първи гол още в 15-ата минута със силен изстрел от ъгъла на наказателното поле. След това пак той имаше решаваща роля и при второто попадение, когато овладя изчистена топка от защитата и направи двойно подаване с Романо Шмид, който пък даде на Йенс Щаге.

Третият гол падна от дузпа, реализирана от Романо Шмид и отсъдена заради спъване на Мбангула, преди накрая Джъстин Нжинмаа да оформи крайното 0:4. Пристигналият под наем от Байер (Леверкузен) Виктор Бонифейс влезе накрая за Вердер и асистира за четвътия гол.

Срещи от третия кръг на футболното първенство на Германия: Санкт Паули – Аугсбург - 2:1 Борусия Мьонхенгладбах – Вердер Бремен - 0:4 от петък: Байер Леверкузен – Айнтрахт Франкфурт – 3:1 в събота: Фрайбург – Щутгарт - 3:1 Хайденхайм – Борусия Дортмунд - 0:2 Майнц 05- РБ Лайпциг - 0:1 Унион Берлин – Хофенхайм - 2:4 Волфсбург – Кьолн - 3:3 Байерн Мюнхен – Хамбургер - 5:0 Начело в класирането с пълен актив от 9 точки е Байерн Мюнхен

пред Борусия (Дортмунд), Кьолн и Санкт Паули по 7. Айнтрахт (Франкфурт),

Хофенхайм и и РБ Лайпциг разделят 5-7 място с по 6 точки.