Защитникът на Байерн Мюнхен Рафаел Герейро е с контузия на коремните мускули

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Matthias Schrader
Мюнхен,  
15.09.2025 18:42
 (БТА)

Байерн Мюнхен остава без универсалния защитник Рафаел Герейро, който е получил контузия на коремните мускули, съобщава агенция ДПА.

От клуба заявиха, че Герейро е получил травмата по време на победата с 5:0 над Хамбургер ШФ в събота.

Не се уточнява колко дълго футболистът ще отсъства от игра, но се очаква той да пропусне първия мач на Байерн в основната фаза на Шампионската лига в сряда срещу Челси, както и следващия двубой от Бундеслигата срещу Хофенхайм.

Байерн Мюнхен също така все още е без дългосрочно контузените Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито.

