Подробно търсене

Джамал Мусиала се надява да се завърне на терена за Байерн Мюнхен до края на календарната година

Ивайло Георгиев
Джамал Мусиала се надява да се завърне на терена за Байерн Мюнхен до края на календарната година
Джамал Мусиала се надява да се завърне на терена за Байерн Мюнхен до края на календарната година
Джамал Мусиала / Снимка: AP Photo/Brynn Anderson
Берлин,  
03.09.2025 14:46
 (БТА)

Офанзивният халф Джамал Мусиала се надява, че ще се завърне в игра за германския футболен клуб Байерн Мюнхен преди края на календарната година, пише агенция Ройтерс. Той получи фрактури в крака и глезена на Световното клубно първенство през месец юли. 

Мусиала, на 22 години, е ключов играч не само за Байерн, а и за германския национален отбор. Той получи травмата при сблъсък с Джанлуиджи Донарума от Пари Сен Жермен. 

"Прогресирам в рехабилитацията и всичко протича по начертания план. Хвърлих патериците, но нека не прибързваме. Всичко с времето си. Не искам да давам специфична дата за завръщането ми, но нека да кажем, че се надявам да играя за Байерн още през тази календарна година", каза той в интервю за Шпорт Билд, цитиран от Ройтерс. 

През миналия сезон Мусиала записа 21 гола и осем асистенции за Байерн. 

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:09 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация