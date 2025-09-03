Джамал Мусиала се надява да се завърне на терена за Байерн Мюнхен до края на календарната година

Офанзивният халф Джамал Мусиала се надява, че ще се завърне в игра за германския футболен клуб Байерн Мюнхен преди края на календарната година, пише агенция Ройтерс. Той получи фрактури в крака и глезена на Световното клубно първенство през месец юли.

Мусиала, на 22 години, е ключов играч не само за Байерн, а и за германския национален отбор. Той получи травмата при сблъсък с Джанлуиджи Донарума от Пари Сен Жермен.

"Прогресирам в рехабилитацията и всичко протича по начертания план. Хвърлих патериците, но нека не прибързваме. Всичко с времето си. Не искам да давам специфична дата за завръщането ми, но нека да кажем, че се надявам да играя за Байерн още през тази календарна година", каза той в интервю за Шпорт Билд, цитиран от Ройтерс.

През миналия сезон Мусиала записа 21 гола и осем асистенции за Байерн.