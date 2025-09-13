Борусия (Дортмунд) продължава без загуба в Бундеслигата, Фрайбург спечели дербито на Южна Германия срещу Щутгарт

Борусия (Дортмунд) продължава без загуба през новия сезон в Бундеслигата, след като се наложи с 2:0 като гост над останалия с 10 души отбор на Хайденхайм. Щутгарт пък допусна два късни гола и отстъпи с 1:3 на Фрайбург.

Така "жълто-черните" от Дортмунд събраха 7 точки и са на върха след три кръга преди късния мач от днес, в който Байерн (Мюнхен) посреща Хамбургер ШФ. А Хайденхайм остана с 10 души още в 21.ата минута, когато грузинецът Буду Зивзивадзе ритна много опасно в крака Феликс Нмеча. И с човек повече Борусия бързо материализира преднината си, след като Серу Гираси откри резултата в 33-ата минута.

Малко преди края на първото полувреме Максимилиан Байер удвои преднината на своите, а домакините нямаха съпротивителни сили до края на срещата.

Носителят на Купата на Германия Щутгарт водеше във Фрайбург до 81-ата минута с попадението на Елмедин Демирович, когато резервата Игор Матанович – който влезе три минути по-рано, изравни. Дербито на Южна Германия никога не е било миролюбиво и сега домакините от Фрайбург бяха по-настойчиви и в 86-ата минута стигнаха до обрат и победа с точния изстрел на Дери Шерхант. Но това не беше всичко и Матанович оформи крайното 3:1 в добавеното време.

Хофенхайм изненадващо победи с 4:2 при визитата си в Берлин местния тим Унион, но съдията им даде две дузпи, превърнати в голове. Най-напред Андрей Крамарич от първата откри резултата, а втората беше вкарана от Тим Лемперле.

Две попадения за Хофе вкара косоварят Фисник Аслани, който направи 0:2 в 3-ата минута на добавеното време, а в 53-ата се разписа за 1:3.

Том Роте от Унион, който намали за 2:3 в 71-ата минута, а 11 минути по-късно беше отстранен от игра с червен картон заради задържане на съперник при бърза атака.

РБ Лайпциг в доста странен мач – ниско темпо за стандартите на Бундеслигата, победи Майнц с 1:0. Йоан Бакайоко вкара пет минути преди края на първото полувреме, а "биковете" с този успех събраха 6 точки и се изкачиха на 6-о място.

Срещи от третия кръг на футболното първенство на Германия: Фрайбург – Щутгарт - 3:1 Хайденхайм – Борусия Дортмунд - 0:2 Майнц 05- РБ Лайпциг - 0:1 Унион Берлин – Хофенхайм - 2:4 Волфсбург – Кьолн - 3:3 по-късно днес: Байерн Мюнхен – Хамбургер неделя: Санкт Паули – Аугсбург Борусия Мьонхенгладбах – Вердер Бремен от петък: Байер Леверкузен – Айнтрахт Франкфурт – 3:1 Начело в класирането с по 7 точки са Борусия (Дортмунд) и Кьолн,

следвани от Байерн (мач по-малко), Хофенхайм,

Айнтрахт (Франкфурт) и РБ Лайпциг по 6.