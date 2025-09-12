Всичко под пет гола в Мюнхен ще бъде успех за Хамбургер ШФ, заяви бившият халф на отбора Рафаел ван дер Ваарт

Бившият халф на Хамбургер ШФ Рафаел ван дер Ваарт очаква тежко гостуване за отбора в предстоящата среща от германското първенство по футбол срещу шампиона Байерн Мюнхен. Нидерландецът заяви, че всичко под пет гола в мрежата на тима от Хамбург би било задоволително.

"Хамбург има много тежко изпитание през уикенда. Според мен всичко под пет гола във вратата им може да се приема като успех", заяви той, цитиран от ДПА.

Хамбургер ШФ се завърна в Бундеслигата за първи път от 2018 и започна сезона с нулево равенство с Борусия Мьонхенгладбах, след което последва поражение с 0:2 в градското дерби със Санкт Паули. Байерн пък спечели с 6:0 срещу РБ Лайпциг и 3:2 срещу Аугсбург.

"Първият мач в елита беше окей. Срещу Санкт Паули обаче Хамбург игра футбол от втора дивизия. Да, всеки мач е различен от предишния, но на всеки е трудно срещу Байерн. Определено нямат никакъв шанс, ако играят така, както бе срещу Санкт Паули", каза още той.