Рая Назарян даде 20 минути почивка и свика председателски съвет във връзка с проект на решение за избор на председател на НС

Внесен е проект на решение за процедурни правила за избор на председател на Народното събрание във връзка с подаденото заявление на Наталия Киселова да се оттегли от поста. Това обяви председателстващият заседанието Рая Назарян от ГЕРБ-СДС, след като депутатите приеха седмичната си програма за работа.

Назарян обяви, че свиква председателски съвет и даде 20 минути почивка.

След като откри днешното пленарно заседание, Наталия Киселова обяви, че е подала заявление за оттегляне от поста председател на парламента.

Отпадна точката за петък, според която Народното събрание трябваше да разгледа Програма за упражняване правата върху имоти -държавна собственост, и върху имоти-собственост на държавни публични предприятия, приета с решение на Министерския съвет (МС) от 2025 г. Не бе прието предложението на Божидар Божанов от парламентарната група „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) в петък да бъде включен проект на решение за задължаване на МС да изготви пътна карта за осигуряване на прозрачно управление на имоти държавна и общинска собственост.

Мнозинството отхвърли и искането на ПП-ДБ днес парламентът да изслуша премиера, енергийния, икономическия и финансовия министри и представител БНБ във връзка с наложените санкции от САЩ на двете най-големи руски компании, последиците за България и потребителите на горива. Вие сте решили да се снишавате, докато бурята отмине, дали защото сте в коалиция с БСП, но това ви прави мечешка услуга, хората очакват да чуят какво ще стане с цените на горивата, а хората в Бургас и какво ще стане с техните работни места, коментира Радослав Рибарски, мотивирайки прегласуване. И след него предложението не беше прието. Проблемите ще ви застигнат след 21 ноември, отхвърлянето на изслушването показва пълен нихилизъм, посочи депутатът.

Мнозинството не прие искането на Явор Божанков от ПП-ДБ точка първа за днес да бъде проект на решение по искане и.ф. главен прокурор за сваляне имунитета на Йордан Тодоров от „Възраждане“. Вече няколко месеца се обръщам към ГЕРБ и ги питам защо пазят имунитетите на „Възраждане“ и то по повод нападението срещу Дома на Европа в София, обърна се към първата политическа сила Божанков.

Мнозинството не прие и предложения на „ДПС-Ново начало“ в програмата да бъдат включени точки, също свързани със сваляне имунитета на народни представители от „Възраждане“.

Отхвърлено беше и искането на Мария Илиева от „Величие“ първа точка за днес да бъде проект на решение във връзка със закона за ветеринарната дейност за отмяна в област Пазарджик на забраните във връзка с чумата по дребните преживни животни, след като срокът изтече.

Не се прие и предложението на Станислав Анастасов („ДПС-Ново начало“) за днес да влезе проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на факти за дейността на Джордж и Александър Сорос на територията на България и свързаността им с български политически организации и медии. Искането е недопустимо защото вече има произнасяне на НС по темата, което го отхвърли, обясни председателстващият заседанието Рая Назарян.

Хамид Хамид от „ДПС-Ново начало“ поиска точка втора за днес да бъде законопроект за закриване на Комисията за противодействие на корупцията. Предложението не бе подложено на гласуване, тъй като не са изтекли необходимите срокове, няма доклад на водещата комисия.

Не бе прието предложението на Цончо Ганев от „Възраждане“ в седмичната програма да бъде включен проект на решение за задължаване на премиера и МС да предприемат действия за преустановяване на всички санкции срещу Руската федерация и Беларус.