Живописецът Стоян Илев ще представи днес „Паметник на чистата съвест"

Живописецът Стоян Илев ще представи „Паметник на чистата съвест" на 3 ноември в галерията на Съюза на българските художници (СБХ) на столичната улица "Шипка", съобщават домакините.

Отбелязват, че авторът е сред утвърдените млади български живописци.

През 2021 г. Илев получава Награда „Култура“ на Община Велико Търново за млад творец, а през 2023 г. е удостоен с „Награда на галериите" от името на СБХ на Национална изложба конкурс за живопис и скулптура 2023 г. – Млади български художници.

„Емоциите, чувствата и предизвиканите от тях постъпки оставят следи. Утайка, чието наслагване води до мъчителна вътрешна филтрация. Процесът активира и нуждата от омекотяваща субстанция или спасително оправдание, което бива припознато в поведението на „другите“. Моралът е защитен и оневинен, а съмнението и отговорността от собствените действия са размити в масовостта“, казва Стоян Илев.

Живописните му творби, представени в изложбата, изследват теми, свързани с моралните избори на човека и загубата на лична отговорност в съвременното общество. Авторът насочва вниманието си към механизмите на самооправдание и разтваряне на вината в колективното поведение, като поставя въпроса за границите между добро и зло в епоха на размиващи се ценности, допълват от екипа на СБХ.

Стоян Илев е роден през 1988 г. в Бургас. Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с магистърска степен в специалност „Живопис“ през 2012 г. при доц. Иван Узунов. През 2018 г. защитава научна и образователна степен доктор в специалност „Изкуствознание и изобразително изкуство – живопис“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Към момента е главен асистент в катедра „Живопис“ към Факултета по изобразително изкуство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Научните му и творчески изследвания са позиционирани в прибоя между класическите живописни техники и съвременните дигитални медии.

/ЕМС/