Изложба "Ангели" на Антон Антонов във "Високото пространство" на НЛМ

Национален литературен музей - прессъобщение

Снимка: Национален литературен музей
София,  
04.11.2025 10:26
 (БТА)

Една изложба с хоризонт и благослов се открива на 6 ноември, четвъртък, от 18 часа, в зала "Високото пространство" на Националния литературен музей (къща музей "Никола Й. Вапцаров") в София на ул. "Ангел Кънчев" 37 - вход от ул. "Аспарух". Вход свободен!

Създателят на "Ангели" - художникът Антон Антонов, не просто органично вплита в живописния изказ на платното образи и послания, но остава верен на стила си, пледиращ модернизма от 20-те и 30-те години на миналия век, като го преражда в съвремието ни.

На откриването на изложбата Антон Антонов ще бъде представен от Калин Николов, който го определя като "изключителен живописец".

"Ангели" ви очакват и през настъпващите Рождественски седмици - в синхрон с посланията на времето и Високото пространство на Националния литературен музей.

За автора:
Художникът Антон Антонов, роден през 1962 година в София. Завършва висше художествено образование във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" във Велико Търново в класа на проф. Ал. Терзиев и проф. Георги Костов, специалност живопис.
Творби на Антон Антонов са притежание на колекцията на Кметството в град Шизуока, Япония, на колекцията на Токийския университет, Япония, на колекцията на Кметството в град Чешка Будьовице, на колекции, музеи и галерии в страната, както и на редица частни колекции в Германия, Италия, Гърция, Франция, Белгия, Португалия, Испания, Холандия, Швейцария, Англия, Китай, Република Турция, Република Южна Африка, Япония, Австралия, Съединени американски щати.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Националния литературен музей)

/ВБ/

