Историческият лидер на ПКК Йоджалан призова за осигуряване на стабилен преходен процес и включване на кюрдите в правната система на Турция

Намиращият се в затвора на остров Имралъ исторически лидер на обявената за терористична Кюрдска работническа партия (ПКК) Абдуллах Йоджалан е отправил призив за осигуряване на стабилен преходен процес и включване на кюрдите в правната система на Турция, съобщи сайтът Хаберлер, позовавайки се на съобщение на турската прокюрдска партия ДЕМ.

В разпространено от ДЕМ прессъобщение се посочва, че делегация на партията е провела близо тричасова среща с Йоджалан в затвора на остров Имралъ. В съобщението на ДЕМ се посочва, че Йоджалан е отправил писмен призив, в който се подчертава, че „кюрдският фактор, във всичките му измерения, трябва да бъде включен в правната система на Република Турция и за това трябва да се установи стабилен преходен процес.“

„Демократичната интеграция, на прага на която сме днес, е едновременно локална и универсална. За да се премине към положително развитие е жизненоважно всеки да действа с чувствителност, сериозност и чувство за отговорност в този процес“, посочва още Йоджалан в призива си.

В резултат на непреки преговори, започнали през октомври 2024 г., ПКК обяви през май разпускането си в отговор на призива за това, отправен именно от Йоджалан след продължила над 40 години въоръжена борба срещу турските власти. Партия ДЕМ има важна роля в развитието на този процес, като през последните месеци нейни делегации посетиха затвора на остров Имралъ неколкократно и именно те предадоха историческия призив на Йоджалан към ПКК.

Според турския президент Реджеп Тайип Ердоган при насилието са били убити 50 000 души, включително 2000 войници. Освен това то е причинило на турската икономика загуби за милиарди долари. В рамките на процеса на помиряване между бойците на ПКК и Турция турските власти създадоха и специална парламентарна комисия, която да следи процеса по разоръжаването на ПКК.