Регионална застрахователна конференция събра в София бизнес лидери и представители на регулаторни органи от Европа и съседни страни

Регионалната конференция Claim the Future, организирана от румънската медийна компания "Експрим" (XPRIMM) събра в в "Гранд хотел Астория" в София лидери от застрахователния бизнес и представители на регулаторни органи от Европа и съседни страни.

Форумът беше открит от проф. Карел ван Хуле от Франкфуртския университет "Йохан Волфганг Гьоте", който подчерта, че застраховането е преди всичко въпрос на доверие, а изкуственият интелект може да бъде мощен инструмент за неговото укрепване.

"Застраховането се основава на обещание. Ако настъпи застрахователното събитие, клиентът има право на обезщетение. Без щети застрахователният продукт губи смисъл или има проблем с договора – например твърде много изключения", посочи проф. Ван Хуле.

Той акцентира, че управлението на застрахователните претенции (claims management) е критична функция в дейността на всяка компания и чрез нея се оценява реалната стойност на продукта. Ефективното управление на щетите влияе както върху удовлетвореността на клиентите, така и върху финансовата стабилност и репутацията на застрахователя, отбеляза още той.

Проф. Ван Хуле цитира данни от годишните доклади на EIOPA (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), според които забавянията в плащанията и неадекватните обезщетения остават сред основните източници на оплаквания от потребители, особено при автомобилното и туристическото застраховане.

Той допълни, че 52 процента от европейските клиенти смятат, че дигиталните и автоматизираните процеси правят предявяването на претенции по-лесно и по-бързо, но предупреди, че. "по-малко дигитално грамотните потребители" не бива да бъдат изключвани. "Балансът между технологиите и човешкия подход е решаващ. Персоналът трябва да бъде обучен да работи с емпатия и професионализъм", каза още той.

Иво Груев, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ЗЕАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", заяви, че вижда застрахователната индустрия като консервативна. "Това не е банка, нито хранителен магазин, и трябва да запазим баланса – между традиционния подход и новите технологии. Не бива да се потапяме прекалено дълбоко в изкуствения интелект, нито да отиваме твърде далеч в самообслужването. Важно е да останем рационални и реалистични", допълни Груев по време на дискусията.

Целта на конференцията е да се акцентира върху трансформацията на застрахователните искове чрез иновации, технологии и далновидна регулация.