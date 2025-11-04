Американският рапър Снуп Дог иска Постекоглу обратно в Селтик

Ангелос Постекоглу отново е свързан с мениджърския пост на шотландския футболен гранд Селтик след напускането на Брендан Роджърс, а сред желаещите завръщането му има изненадващо име - това на американския рапър Снуп Дог, който е дългогодишен фен на отбора, съобщава Ройтерс.

Роджърс прекрати престоя си на "Селтик парк" след нарастващото напрежение от лошите резултати, включително отпадането от Кайрат Алмати (Казахстан) в квалификациите на Шампионската лига, както и поражението с 1:3 от водача в класирането Хартс.

Междувременно, бившият наставник на "зелено-белите" Мартин О‘Нийл беше избран за временен мениджър на клуба. През краткото си време начело северноирландецът извоюва победи с 4:0 срещу Фолкърк в първенството и с 3:1 срещу големия съперник Рейнджърс в полуфинала на Купата на лигата в Шотландия.

Според Снуп Дог, феновете на клуба биха искали да видят Постекоглу отново начело след уволнението му от Нотингам Форест миналия месец. Австралиецът прекара два сезона начело на Селтик между 2021 и 2023 г., спечелвайки две титли на страната, включително и требъл във втория си сезон.

"Обичам спорта, а в него играчите си тръгват, треньорите си тръгват и трябва да продължиш напред“, каза Снуп Дог в интервю за шотландския вестник Daily Record. „Мартин О‘Нийл заслужава уважение за това, че пое състава, когато се нуждаехме от него. Но мисля, че трябва Ангелос да се върне. Клубът ще направи необходимото, но феновете искат да го видят отново начело", каза още музикантът.

Снуп Дог е добре познат с любовта си към спорта и по-рано тази година стана инвеститор в уелския футболен клуб Суонси. 54-годишният рапър изрази интереса си в това да направи подобна инвестиция в Селтик, отбелязвайки „това е нещо, което съм говорил в миналото и ако излезе правилната възможност, бих го направил.“