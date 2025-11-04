Бившият футболист Джералд Асамоа получи "Държавния орден за заслуги" на Германия

Бившият германски национал Джералд Асамоа получи "Държавния орден за заслуги" от президента на страната Франк-Валтер Щайнмайер заради ролята му в изграждането на приятелски отношения с родната му Гана, съобщава агенция ДПА.

Асамоа, който е в делегацията на държавния глава при посещението му на няколко страни в Африка, получи "Държавния орган за заслуги" в Акра. Бившият нападател на Хановер, Шалке, Санкт Паули и Гройтер Фюрт работи още по проект за стопиране на расизма и ръководи фондация в помощ на деца със сърдечни проблеми. Самият той бе диагностициран с подобно заболяване.

"Фондацията редовно изпраща германски медици в Гана", заяви Щайнмайер и добави, че лекарите често извършват животоспасяващи операции в африканската страна.

Асамоа, вече на 47, е роден в Гана, но семейството му се премества в Германия, когато е бил на 12-годишна възраст. Освен дългите си престои в Хановер и Шалке, той е бил и национал на Германия между 2001 и 2006.