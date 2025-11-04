Филиалът на НХА в Бургас провежда "Дни на отворените врати" до 7 ноември

Филиалът на Националната художествена академия в Бургас се включва в инициативата „Дни на отворените врати“, която ще се проведе от 4 до 7 ноември в трите учебни бази на академията в морския град – Магазия 1 в Пристанищен комплекс – Бургас, Международния конгресен център и Центъра за съвременно изкуство и библиотека, съобщават от висшето училище.

Всеки ден от 10:00 до 13:00 часа посетителите ще могат да разгледат ателиетата на всички специалности, които се изучават във филиала – „Живопис“, „Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“ и „Моден дизайн“. Ще бъдат представени и магистърските програми „Фотография“, „Арт терапия“ и „Културното наследство на Българското Черноморие“.

През четирите дни в ателиетата в Магазия 1 ще бъдат показани творчески демонстрации и упражнения по специалностите „Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“ и „Моден дизайн“. Гостите ще могат да наблюдават процеса на изработка на илюстрации, печатна графика и плакати, както и проекти по моден дизайн.

В Международния конгресен център – Бургас ще се представят ателиетата по „Живопис“ и магистърската програма „Фотография“. Там студентите ще покажат работата си върху живописни етюди и портрети, а преподаватели ще запознаят кандидатите с изискванията за прием и характеристиките на програмите.

В Центъра за съвременно изкуство и библиотека на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 41 посетителите ще могат да видят ателието по „Графика“, където ще бъдат демонстрирани различни графични техники и процеси на отпечатване.

„Дните на отворените врати“ имат за цел да дадат възможност на бъдещите кандидати да се запознаят с учебната и творческата среда, да получат консултации за предстоящите кандидатстудентски изпити и да се срещнат със студенти и преподаватели от филиала.

БТА припомня, че филиалът на Националната художествена академия в Бургас беше открит през 2018 г. и предлага бакалавърски и магистърски програми в областта на визуалните изкуства, графичния и модния дизайн. Академията, създадена с указ на княз Фердинанд I през 1896 г., днес предлага 18 бакалавърски специалности и над 50 магистърски програми в областта на изящните и приложните изкуства, изкуствознанието, дизайна и реставрацията.



Подробна информация за програмата и кандидатстудентските консултации е публикувана на сайта на академията – nha.bg.