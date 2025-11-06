Подробно търсене

Цените на петрола леко се повишиха на фона на намалели опасения от свръхпредлагане

Спас Стамболски
Снимка: AP/Charlie Riedel, архив
Сингапур,  
06.11.2025 08:29
 (БТА)

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия, след като притесненията за свръхпредлагане на световните пазари отслабнаха, предаде Ройтерс. Вчера котировките достигнаха двуседмично дъно заради сигнали за намаляващо търсене.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 17 цента или 0,27 на сто до 63,69 долара за барел.

Котировките на американски лек суров петрол отчетоха повишение с 18 цента или 0,3 на сто до 59,78 долара за барел.

През октомври цените на суровия петрол се понижиха за трети пореден месец заради увеличеното производство на страните от ОПЕК+ и растящия добив на държави извън алианса.

Според анализатори на "Хайтонг Секюритиз" (Haitong Securities) санкциите на САЩ и Великобритания срещу водещи руски петролни компании ("Лукойл", "Роснефт" - бел. ред) са довели до промяна в пазарните нагласи в края на октомври, а решението на ОПЕК+ да замрази нови увеличения на добива през първото тримесечие на 2025 г. също е намалило опасенията за пренасищане на пазара.

Въпреки това търсенето остава слабо. По данни на "Джей Пи Морган" (J.P. Morgan) глобалното потребление на петрол се е увеличило с 850 000 барела дневно от началото на годината до 4 ноември, под първоначалните прогнози за ръст от 900 000 барела дневно.

На този фон Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света, понижи цените за азиатските си клиенти за декември в отговор на добре снабдения пазар.

Към 09:06 на 06.11.2025 Новините от днес

