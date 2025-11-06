Вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие в град Левски скулптурната композиция „Земляците“

Вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова ще открие в град Левски скулптурната композиция „Земляците“, която представя актьорите Георги Парцалев и Григор Вачков и писателя Дончо Цончев. Това съобщават от прессекретариата на държавния глава.

Инициативата е под патронажа на вицепрезидента. Церемонията по откриването ще се състои на площад „Свобода“. Преди това Илияна Йотова ще разговаря с кмета на Левски Любка Александрова и с близки на тримата творци.

Програмата за тържествения за град Левски ден включва още и откриване на паметна плоча на Георги Парцалев на мястото, където е бил родният му дом. Вечерта жителите и гостите на града ще могат да гледат театралната постановка „Съвършени натрапници“ в Народно читалище „Георги Парцалев 1901“.

Както БТА писа, по повод 100-годишнината от рождението на актьора Георги Парцалев в родния му град Левски бяха организирани различни прояви. Вековният юбилей бе акцент в традиционните за Левски „Празници на изкуствата Парцалев“. Валидирана бе пощенска марка по повод годишнината, показана бе гостуваща изложба „Дон Кихот на своето време“ и други.

БТА припомня, че кампанията за набиране на средства за създаване на скулптурната композиция "Земляците" започна през август 2022 година. Тя е под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова, която присъства и на общоградското събрание за учредяване на инициативен комитет за реализиране на идеята.