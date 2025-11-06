Националната художествена академия представя лимитирано печатно издание за 10-годишнината на магистърската програма „Калиграфия“

Националната художествена академия (НХА) и Катедра „Плакат и визуална комуникация“ ще представят лимитираното печатно издание „10 години от създаването на магистърска програма „Калиграфия“. Премиерата е днес от 16:00 ч. в Галерия „Академия“, съобщават от висшето училище.

Ден по-късно, на 7 ноември от 14:00 ч. в новия учебен корпус на НХА ще се проведе творческата работилница Paste Paper, посветена на историческа техника за колориране на хартия, използвана още от XVII век при изработката на подвързии. „Пастообразната“ хартия е вид повърхностен дизайн, при който цветна, вискозна среда (обикновено нишестена паста) се нанася директно върху повърхността на хартиен лист и се модифицира с различни инструменти и техники, за да се получи набор от шарки и ефекти, отбелязват от НХА.

Домакините уточняват, че и двете събития са част от Дните на отворените врати на НХА (4–7 ноември 2025 г.), а проектът е осъществен в рамките на конкурса за финансиране на научноизследователска и художественотворческа дейност на Академията за 2025 г.

/ВСР