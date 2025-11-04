Подробно търсене

Александра Крумова
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
04.11.2025 10:35
 (БТА)

Мярка ,,задържане под стража" е наложена на мъжа, обвинен за нанасяне на средна телесна повреда на жена след лек пътен инцидент в София, каза говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев пред журналисти в сградата на Софийският районен съд (СРС). 

На 31 октомври в 14:30 часа на бул. „България“ в София обвиняемият ударил шамар на жената, в резултат тя паднала на земята и вследствие на удара и падането получила фрактура на черепа.

Мъжът е обвинен за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди, добави Николаев. Повдигнатото обинение е със следния механизъм - нападателят е ударил шамар на жената с ръка, при което пострадалата губи равновесие, пада с тежест на собственото тяло назад и си удря главата в теменната област, поясни той.

По негови думи пострадалата жена е била в тежко състояние, заради проникване в черепната ѝ кухина, счупен череп и заради разстройство на здравето, което е било временно опасно за живота. Николаев уточни, че няма усложнения, свързани със здравето й.

Мъжът е изразил искрено съжаление за случилото се, посочи Николай Николаев и допълни, че нападателят не е осъждан и е без данни за висящи досъдени производства.

