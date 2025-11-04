Стойчо Зерлиев показва в картини „Песента на душата“

С изложбата „Песента на душата“ на Стойчо Зерлиев клуб Privilege в София открива своята нова посока – пространство, което ще обединява музика, изкуство и визуална култура. Събитието ще се проведе на 6 ноември, съобщават организаторите.

„Живописта на Зерлиев не търси погледа, а присъствието. Тя не изобразява, а създава състояния – онези мигове между тишината и дъха, когато цветовете започват да звучат. В неговите платна светлината има памет, а душата – форма“, казват от екипа.

Изложбата представя нов цикъл творби, в които художникът продължава своя тих разговор между светлината и тишината, между това, което може да се нарисува, и онова, което само се усеща, отбелязват още организаторите.

Стойчо Зерлиев завършва Национална художествената академия „Николай Павлович“ в гр. София при проф. Бойчо Григоров - специалност живопис, при проф. Александър Поплилов - плакат, и при проф. Лозенски - педагогика. Негови картини са притежание на частни колекции в България и чужбина, той има многобройни самостоятелни експозиции зад гърба си по света и у нас.

/ВСР