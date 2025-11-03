Журналистката Валерия Велева ще представи новите си книги „Рани от власт" и „Ах, тази власт" в София

Журналистката Валерия Велева ще представи новите си книги „Рани от власт" и „Ах, тази власт". Изданията ще бъдат представени на 3 ноември в 18.30 ч. в Централното фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ), съобщават организаторите от екипа на издателство "Захарий Стоянов".

Те посочват, че водещ на представянето ще е журналистът, редактор и поет акад. Иван Гранитски.

В сборника „Рани от власт“ Валерия Велева събира част от интервютата си, направени след излизането на двутомника за българския преход — „Мъже на власт“ и „Изповеди по пантофи“. Към тези разговори с водещи политически фигури тя добавя и интервюта с последния комунистически министър-председател Георги Атанасов, последния началник на УБО ген. Милушев и последния директор на Единния държавен протокол Борис Джибров. С тези срещи авторката маркира ключовите събития около оставката на Тодор Живков и повратната дата 10 ноември 1989 г.

„Ах, тази власт“ е сборник от 127 избрани статии и коментари на Валерия Велева, публикувани във вестниците „Труд“, „Преса“ и в сайта „Епицентър.бг“. По думите на авторката, тези текстове отразяват драматични моменти на политически обрати, скандали, оставки, партийни конгреси, вътрешни разцепления, чистки, неуспешни ходове, управленски грешки и прояви на колективна безотговорност.

БТА припомня, че с представянето на двете си нови книги през януари Валерия Велева отпразнува 70-ия си юбилей, а в края на април представянето на книгите бе един от акцентите в програмата на десетото издание на „Фоайе на книгата с автограф” във Велико Търново.

Валерия Велева започва кариерата си в Българската национална телевизия като автор на документални филми и исторически очерци, и отговорен редактор на Първа програма. През 1992 г. започва работа във в. „Дневен Труд“, където от 2001 до 2011 г. е отговорен редактор на отдел „Общество и анализи“ и води авторската рубрика „По пантофи“. От 2012 г. е заместник-главен редактор на в. „Преса“, а от 2013 до 2015 г. — първи заместник-главен редактор. От 6 септември 2015 г. е главен редактор на информационно-аналитичния сайт „Епицентър.бг“.

Автор е на книгите: „Пари, власт, комунизъм“, „Мъже на власт“, „Изповеди по пантофи“, „Рани от власт“ и „Лили Иванова. Моят личен дневник“. Носител е на наградата „Репортер на годината“ за 1995 и 1996 г., както и първи лауреат на наградата „Черноризец Храбър“ на Съюза на издателите в България за цялостно журналистическо творчество (22 октомври 2002 г.).

