Съюзът на българските писатели организира честване по повод Деня на народните будители

Съюзът на българските писатели (СБП) организира честване по повод Деня на народните будители. По традиция, съюзът отбелязва този празник с рецитал и връчване на отличия за приноси към българската литература, припомнят от СБП.

Тази година тържествената вечер ще се състои на 3 ноември в музея-галерия „Анел“. Ще бъдат наградени писатели и общественици, които с творчество и дейност са допринесли за издигане авторитета на писателската организация.

Слово ще произнесе Боян Ангелов – председател на СБП. Водещ ще бъде д-р Анжела Димчева – международен и прессекретар.

Домакин на събитието е поетът Ангел Симеонов – собственик на музея-галерия „Анел“, бизнесмен и меценат на изкуствата, допълват от СБП. Наградените поети ще прочетат свои творби.

Специално участие е предвидено за двама хърватски поети – Томислав Мариян Билоснич и Роберт Бацаля, членове на Сдружението на хърватските писатели. Те ще рецитират свои творби, а публиката ще чуе и превода на български език.

