Брест не успя да пречупи 10 човека от Лион и остава в долната част на класирането във френската Лига 1

Съставът на Брест не успя да победи останалия рано-рано с 10 души отбор на Лион и в последната среща от 11-ия кръг на Лига 1 трябваше да се задоволи само с 0:0. Още в 8-ата минута Ханс Хатебур от Лион, който изигра едва втория си мач, беше отстранен заради много грубо нарушение срещу Пате Мбуп.

Вече с численото предимство, домакините се впуснаха в преследване на пробив, като Мама Балде стреля извън вратата от 12-ия метър, а Людовик Ажорке не успя да уцели рамката при великолепна възможност от близко разстояние. Ажорке и Мбуп пропуснаха два шанса в края на първата част, докато тимът на Лион се отчете само с една възможност на Толисо.

В началото на второто полувреме положенията за гол бяха рядкост, защото гостите с 10 души останаха непоколебими в защита. Няколко смени на треньора Ерик Роа в последните 20 минути не промениха събитията на терена. Чак съвсем накрая резервата Лабо Ласкари беше близо до печеливш гол, но вратарят Доминик Грейф отби изстрела, който отиваше долу до гредата. Тайлър Мортън от Лион пък имаше възможност от фаул.

Така равенството беше добро за Лион, който остава 6-и с 20 точки, колкото имат Лил и Монако преди тях. Брест, който е само с две победи от началото на първенството, е на 13-а позиция с 10.

Първенство на Франция по футбол, мачове от 11-ия кръг на Лига 1: Рен - Страсбург - 4:1 Ланс - Лориен - 3:0 Лил - Анже - 1:0 Нант - Мец - 0:2 Тулуза - Льо Авър - 0:0 Брест - Олимпик Лион - 0:0 от събота: Оксер - Олимпик Марсилия - 0:1 Пари Сен Жермен - Ница - 1:0 Монако - ФК Париж - 0:1 Пари Сен Жермен води в класирането с 24 точки, следван от Олимпик Марсилия и Ланс с по 22.

Лил, Монако и Лион с по 20 поделят 4-6 място, след тях е Страсбург с 19,

Ница със 17, Тулуза и Рен с 15 и други.