Почитатели на Тейлър Суифт посетиха музей в Германия заради картината, вдъхновила сингъл в новия ѝ албум

Теодора Славянова
Картината на Фридрих Хейзер, вдъхновила Тейлър Суифт, се намира в музея във Висбаден, снимка: АP/Micahel Probst
Висбаден,  
03.11.2025 08:47
 (БТА)

Около 200 почитатели на Тейлър Суифт присъстваха на специално събитие в германски музей в неделя, за да видят картината, която вероятно е вдъхновила сингъла The Fate of Ophelia – първата песен от най-новия албум на американската суперзвезда, предадоха ДПА и АФП.

След излизането на пазара на продукцията ѝ The Life of a Showgirl през октомврrи, музеят във Висбаден отбеляза значителен ръст на феновете на Суифт, които искат да видят картината "Офелия", изложена там.

В началната сцена на видеоклипа към The Fate of Ophelia изпълнителката влиза в ролята на Офелия и се превръща в жива картина. 

Според музея не е известно кой мотив е послужил за видеото. Директното сравнение обаче показва голяма прилика с творбата на художника Фридрих Хейзер (1857-1921) от колекцията на музея във Висбаден.

Билетите за специалната обиколка с гид в неделя се изчерпаха за няколко часа, отбелязва ДПА.

На посетителите, предимно млади жени, беше представена историята на "Офелия", създадена около 1900 г., като служител на музея обясни връзките между героинята Офелия от "Хамлет" на Шекспир, картината на Хейзер и музикалния клип на Тейлър Суифт.

Платното на Хейзер изобразява млада благородничка, която полудява и се удавя, изпадайки в отчаяние, след като е отхвърлена от Хамлет.

Много от почитателите на американската певица бяха облечени като нея или като Офелия, тъй като музеят беше обещал безплатен вход за всеки, който се появи в костюм, информира ДПА.

Феновете и служителите на музея призоваха Тейлър Суифт лично да разгледа картината, скандирайки: "Тейлър, ела във Висбаден!".

Дванайсетият студиен албум на певицата получи по-малко положителни отзиви в сравнение с много от предишните ѝ проекти, но все пак счупи рекорда в САЩ за продажби през първата седмица с малко над 4 милиона копия, отбелязва ДПА.

Към 08:54 на 03.11.2025 Новините от днес

