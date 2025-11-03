Ръстът на активността в китайските предприятия се забавя през октомври

Ръстът на производствената активност в Китай се е забавил през октомври, показва проучване, тъй като новите поръчки и производството са отслабнали на фона на притеснения от нови американски мита.

Индексът на мениджърите по доставките (PMI) на "РейтннгДог" (RatingDog), изчисляван от "Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global), е спаднал до 50,6 пункта през октомври спрямо 51,2 пункта през септември. Границата от 50 пункта отделя растежа от свиването.

Според основателя на "РейтннгДог" Яо Ю единствено заетостта е показала месечно подобрение, докато всички останали подиндекси са се понижили.

Проучването е проведено, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с налагане на 100-процентови мита върху китайски стоки. По-късно той и китайският президент Си Дзинпин се споразумяха Вашингтон да намали тарифите с 10 процентни пункта в замяна на засилени мерки срещу нелегалната търговия с фентанил, подновяване на покупките на американска соя и запазване на износа на редкоземни метали.

Новите поръчки за вътрешния пазар са се увеличили, но с по-бавен темп, което е довело до умерен ръст на производството. Фабриките са наели допълнителен персонал, а ръстът на заетостта е най-бърз от август 2023 г.

В същото време новите поръчки за износ са намалели, отбелязвайки най-силното свиване за последните пет месеца, тъй като търсенето от чужбина е било засегнато от несигурността в световната търговия. Производителите са снижили експортните си цени за първи път от април, а очакванията за бъдещото производство са най-песимистични от шест месеца.

Анализатори от "Сити" (Citi) отбелязват, че месецът е бил повлиян от осемдневна празнична пауза, отново нарастваща тарифна несигурност и отслабващ растеж. Те не очакват значителни стимули до края на годината, но посочват, че правителството постепенно увеличава подкрепата чрез допълнителни финансови инструменти.

Според данни на властите Пекин е отпуснал 500 млрд. юана (около 70 млрд. долара) за инвестиции и за попълване на местните бюджети.