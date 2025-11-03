Регионалният исторически музей–Габрово представя изложбата „(НЕ)известните габровски писатели“ тази вечер

Регионалният исторически музей-Габрово ще представи тази вечер изложбата „(НЕ)известните габровски писатели“ по повод Деня на народните будители - 1 ноември. Това съобщи Радослава Балевска, главен уредник в отдел „Работа с публики“ в музея.

Експозицията ще бъде открита от 17:30 часа в музея. В нея са представени творческите съдби на 17 автори от Габрово и областта създали значими произведения в различни литературни жанрове, но по различни причини пред имената им може да се изведе в скоби (не)известните, посочват организаторите.

Представени са писателите Иван Андрейчин, Димитър Сливков-Салютов, Михаил Теофилов, Иван Илимонков, Илия Иванов-Черен, Неделчо Бенев, Христо Цанков -Дерижан, Стефана Цанкова, Ран Босилек, Симеон Андреев, Радка Зидаг, Александър П. Димитров, Димо Димитров, Дора Дюстабанова, Петър Кишмеров, Радко Радков, Христо Банковски. По-голямата част от тях са родени през 70-те и 80-те години на XIX век и творчеството им търпи влиянието както на динамичните обществено-политически промени в пред и следосвобожденската епоха, така и на модерните течения в европейската литература, посочват организаторите.

От Регионалния исторически музей – Габрово отбелязват, че временната експозиция е създадена чрез партньорство между три институции Регионалния исторически музей – Габрово, Националния литературен музей и Държавния архив – Габрово. Текстовете в изложбата са създадени от д-р Мирела Костадинова от Националния литературен музей, снимките и документите са от фондовете на двата музея и от личните архиви на писателите.

Изложбата „(НЕ)известните габровски писатели“ може да бъде разгледана до 15 януари 2026 г.