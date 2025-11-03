Документален филм разказва за любовта между българка и австриец, чиято връзка започва през 60-те години на миналия век

Премиерата на документалния филм „Снежа и Франц“ на режисьора Светослав Драганов ще се състои на 3 ноември в Дома на киното, информират от екипа. По думите им това е емоционален разказ за любов и изкуство, реални и метафорични пътешествия, преодоляващи граници и време.

Българката Снежа и австриецът Франц танцуват заедно за пръв път в края на 60-те години на 20-и век, в Слънчев бряг. Срещата им поставя началото на голяма любов и приключения между София, Виена и безкрайните пътища на света. Филмът събира огромния архив на Франц – супер 8 мм филми, снимки и писма, и го преплита с настоящето на Снежа, която и до днес живее във Виена и работи като текстилен артист.

„Чрез този визуален диалог между минало и настояще режисьорът изгражда интимен портрет на една двойка, която преодолява политически, културни и лични граници. Историята на Снежа и Франц е и метафора за сложните връзки между Изтока и Запада, между приключението и дома, между копнежа и споделеността“, разказват от екипа. По думите на Светослав Драганов „това е история за хора, които искат да бъдат свободни, и за цената, която плащат за тази свобода“, а „Снежа и Франц живеят любов, която преминава през граници, но остава вярна на себе си.“

На 4 ноември ще бъде открита изложбата-инсталация „Снежа и Франц“, която разгръща темите на филма в пространството на галерия „Райко Алексиев“.

Светослав Драганов е български режисьор, сценарист и продуцент, роден през 1976 г. в София. Член на Европейската кино академия и председател на Гилдия „Режисьори“ към СБФД. Преподавател в програма „Кино и телевизия“ на Нов български университет от 2006 г. Познат е със заглавия като „Смирен“ (2022) и „Живот почти прекрасен“ (2013). Работил е и по телевизионни предавания и документални поредици.

