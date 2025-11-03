Два гола на Антони върнаха Бетис на пътя на успеха в испанската Примера дивисион

С два гола на бразилския нападател Антони тимът на Бетис спечели с 3:0 на свой терен срещу Майорка и с този успех се завърна на победния път в Ла Лига.

През първото полувреме беше свършена основната работа, като два зашеметяващи удара от далечно разстояние на Антони дадоха на домакините сериозен аванс. Той откри в 10-ата минута след подаване на Кучо Ернандес, а след това удвои преднината в 34-ата минута при подаване на Ектор Бейерин.

Само след три минути той се превърна и в подавач за третия гол, дело на Ез Абде Езалзули, който направи 3:0 още преди почивката.

Антони пропусна златна възможност за хеттрик в края на мача, но в общи линии това нямаше голямо значение. С тази победа Бетис се изкачи на 5-то място с 19 точки, докато Майорка остава на 17-то с 9 и е само по голова разлика над зоната на изпадащите, където са Валенсия, Овиедо и Жирона.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 11-ия кръг на Ла Лига: Леванте - Селта Виго - 1:2 Алавес - Еспаньол - 2:1 Барселона - Елче - 3:1 Бетис - Майорка - 3:0 от събота: Реал Мадрид - Валенсия - 4:0 Виляреал - Райо Валекано - 4:0 Атлетико Мадрид - Севиля - 3:0 Реал Сосиедад - Атлетик Билбао - 3:2 в понеделник: Реал Овиедо - Осасуна от петък: Хетафе - Жирона - 2:1 Реал Мадрид води в класирането с 30 точки, следван от Барселона с 25, Виляреал с 23 и Атлетико Мадрид с 22.

На 5-о място е Бетис с 19, а след това са Еспаньол с 18, Хетафе със 17 и други.