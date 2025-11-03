Подробно търсене

Два гола на Антони върнаха Бетис на пътя на успеха в испанската Примера дивисион

Атанас Василев
Антони (най-отпред) отново е вкарал гол за Бетис, този път в испанското първенство. Снимка: AP Photo/Jose Breton
Мадрид,  
03.11.2025 07:40
 (БТА)

С два гола на бразилския нападател Антони тимът на Бетис спечели с 3:0 на свой терен срещу Майорка и с този успех се завърна на победния път в Ла Лига.

През първото полувреме беше свършена основната работа, като два зашеметяващи удара от далечно разстояние на Антони дадоха на домакините сериозен аванс. Той откри в 10-ата минута след подаване на Кучо Ернандес, а след това удвои преднината в 34-ата минута при подаване на Ектор Бейерин. 

Само след три минути той се превърна и в подавач за третия гол, дело на Ез Абде Езалзули, който направи 3:0 още преди почивката.

Антони пропусна златна възможност за хеттрик в края на мача, но в общи линии това нямаше голямо значение. С тази победа Бетис се изкачи на 5-то място с 19 точки, докато Майорка остава на 17-то с 9 и е само по голова разлика над зоната на изпадащите, където са Валенсия, Овиедо и Жирона.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 11-ия кръг на Ла Лига:
Леванте - Селта Виго         - 1:2
Алавес - Еспаньол            - 2:1
Барселона - Елче             - 3:1
Бетис - Майорка              - 3:0   
            
от събота:   
Реал Мадрид - Валенсия         - 4:0
Виляреал - Райо Валекано       - 4:0
Атлетико Мадрид - Севиля       - 3:0
Реал Сосиедад - Атлетик Билбао  - 3:2

в понеделник:
Реал Овиедо - Осасуна

от петък:
Хетафе - Жирона                 - 2:1

Реал Мадрид води в класирането с 30 точки, следван от Барселона с 25, Виляреал с 23 и Атлетико Мадрид с 22.
На 5-о място е Бетис с 19, а след това са Еспаньол с 18, Хетафе със 17  и други.

/АВ/

