Лора Метанова
Общо 67 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, няма загинали и пострадали
Снимка: БТА, архив
София,  
03.11.2025 07:32
 (БТА)

Общо 67 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР. Няма загинали и пострадали хора. Преки материални щети има при 21 от пожарите, от които шест са били в жилищни сгради.

Екипите са реагирали на 87 сигнала за произшествия. Извършени са 16 спасителни дейности и помощни операции.

Регистрирани са четири лъжливи повиквания. 

