Биг бендът на Националната музикална академия посреща новия сезон с инструменти от най-висок клас

Биг бендът на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ (НМА) посреща новия сезон с внушителна звукова трансформация – благодарение на обновяването на инструментариума с професионални инструменти от най-висок клас, информират от академията.

Сред придобивките са джаз тромбони, тромпети, флюгелхорни, електрически китари, комплект барабани със стойки, синтезатор, както и богата серия перкусии – дайрета, конга, бонгоси, гуиро, звънци и перкусионна маса, които разширяват динамичния и тембров спектър на ансамбъла.

Новите инструменти ще бъдат използвани пред публика за първи път на 3 ноември в зала 3 на НДК, в рамките на концерта „БГ джаз в салона“, част от есенния „Салон на изкуствата“. Програмата с ръководител Михаил Йосифов включва интерпретации на произведения от български композитори – Милчо Левиев, Бенцион Елиезер, Янко Миладинов, Йосиф Цанков, Ангел Заберски, Вили Казасян, Светозар Русинов и Христо Йоцов.

Новото оборудване съчетава съвършена акустична прецизност, технологични иновации и изискан естетически дизайн, характерни за инструментите, използвани от водещите джаз оркестри по света, коментират от НМА.

Обновяването на материалната база е осъществено, благодарение на целево финансиране от Министерството на финансите и Министерството на образованието и науката, което поставя акцент върху развитието на съвременното музикално образование в България. Тази инвестиция е не просто придобивка, а израз на стратегическа визия – да се предоставят на младите изпълнители условия, съпоставими с онези в най-престижните европейски консерватории, допълват от НМА.

На следващия ден, 4 ноември, в зала 9 на НДК, академията ще гостува с концерта „По пътя на фолклора“. В програмата ще участват студентите – инструменталисти и певци от класовете на доц. д-р Димитър Христов, ас. д-р Ваня Монева, гл. ас. д-р Дарина Славова, хон. ас. Нели Андреева, хон. ас. Ивелина Димова, хон. ас. Христина Белева, хон. ас. Недялко Недялков и хон. ас. Петьо Костадинов. Ще прозвучат песни и инструментални пиеси от българския фолклор – творби на Красимир Кюркчийски, Филип Кутев, Стефан Кънев, Иван Вълев, Анастас Наумов, Георги Андреев, Петър Ралчев, Стоян Пауров, Димитър Христов, Пейо Пеев. Празничната атмосфера ще бъде допълнена от Академичния фолклорен хор с диригент ас. д-р Ваня Монева и Академичния фолклорен оркестър с ръководител доц. д-р Димитър Христов.

/ДД